Pensión Bienestar para Adultos Mayores en Yucatán: calendario de registro del 19 al 25 de octubre

La Secretaría de Bienestar abrió el calendario de registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, con atención del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026. En Yucatán, las personas interesadas deberán acudir al módulo correspondiente según la primera letra de su primer apellido, aunque durante el fin de semana se atenderá a todas las letras.

El trámite se realizará en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para conocer la ubicación del módulo donde corresponde efectuar el registro, se puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

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Calendario de registro de las pensiones Bienestar en octubre de 2026

La programación de lunes a viernes está organizada por orden alfabético, mientras que el sábado 24 y el domingo 25 de octubre podrán acudir las personas cuyo primer apellido comience con cualquier letra. El calendario de registro queda de la siguiente manera:

Lunes 19 de octubre: A, B y C.

A, B y C. Martes 20 de octubre: D, E, F, G y H.

D, E, F, G y H. Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L y M.

I, J, K, L y M. Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q y R.

N, Ñ, O, P, Q y R. Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

S, T, U, V, W, X, Y y Z. Sábado 24 de octubre: todas las letras.

todas las letras. Domingo 25 de octubre: todas las letras.

Las personas que no puedan acudir en el día asignado entre semana tendrán la opción de realizar el trámite durante el fin de semana, de acuerdo con el calendario anunciado.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse a las pensiones Bienestar?

Para solicitar la incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar, se deben presentar los documentos requeridos para completar el registro. La documentación solicitada incluye:

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Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento legible.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

Antes de acudir al módulo en Yucatán, se recomienda verificar que los documentos estén completos y consultar la dirección correspondiente en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de evitar contratiempos durante el trámite.

El registro a las pensiones Bienestar es gratuito, por lo que no se debe realizar ningún pago para acceder a este procedimiento.