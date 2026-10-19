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Yucatán / Mérida

Estefanía Baeza deja la Secretaría de Bienestar de Yucatán y se registra al proceso de Morena por la Alcaldía de Mérida

Estefanía Baeza deja el gabinete del Gobierno de Yucatán para participar en el proceso interno de Morena.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Estefanía Baeza deja la Secretaría de Bienestar de Yucatán y se registra en proceso interno de Morena
Estefanía Baeza deja la Secretaría de Bienestar de Yucatán y se registra en proceso interno de Morena / Especial

Claudia Estefanía Baeza Martínez confirmó su salida de la Secretaría de Bienestar de Yucatán para participar en el proceso interno de Morena, mediante el cual se definirán las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con miras a las elecciones de 2027.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, la también diputada con licencia del IV Distrito de Yucatán anunció el cierre de su ciclo en el gabinete estatal y confirmó su registro para buscar la coordinación municipal de Morena en Mérida.

La participación de Baeza Martínez se suma a los movimientos internos del partido para definir los perfiles que encabezarán las coordinaciones municipales. Este procedimiento forma parte de la organización política de Morena rumbo al próximo proceso electoral.

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Sin embargo, su registro no representa una designación oficial ni garantiza que obtenga la candidatura para la Alcaldía de Mérida en 2027. La definición de los perfiles dependerá de los mecanismos internos establecidos por el partido.

De acuerdo con el calendario del proceso, el periodo de registro para las personas interesadas en las coordinaciones municipales permaneció abierto hasta el 18 de octubre de 2026.

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