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Yucatán / Mérida

Óscar Brito busca la candidatura de Morena a la Alcaldía de Mérida en 2027

El diputado Óscar Brito se registró a la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Óscar Brito se registra en proceso interno de Morena por la Alcaldía de Mérida
Óscar Brito se registra en proceso interno de Morena por la Alcaldía de Mérida / Especial

El diputado Óscar Brito Zapata confirmó su registro al proceso interno para la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mérida.

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Mediante un video en sus redes sociales, el diputado dio a conocer su interés en el proceso interno de Morena para designar al candidato por la Alcaldía de Mérida en las elecciones de 2027.

Cabe señalar que este registro forma parte de los procedimientos de organización interna de Morena, mediante los cuales se definirán los perfiles que asumirán las coordinaciones municipales.

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La participación de Brito Zapata en este proceso no representa una designación oficial ni garantiza una candidatura para las elecciones de 2027. La definición de los perfiles dependerá de los mecanismos internos establecidos por Morena.

De acuerdo con la información proporcionada, el calendario contempla que el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional permaneció abierto hasta el 18 de octubre de 2026.

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