Nueve municipios de Yucatán reciben jornadas de prevención del delito de la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó 155 actividades de prevención del delito durante septiembre en nueve municipios de Yucatán, con la participación de 9 mil 716 personas, entre ellas estudiantes, trabajadores y habitantes de distintas comunidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Prevención del Delito, las jornadas estuvieron enfocadas en informar y orientar a la población sobre riesgos informáticos, violencia contra las mujeres, violencia escolar, prevención del consumo de sustancias y delitos sexuales, entre otros temas.

Los resultados fueron presentados durante una reunión plenaria encabezada por el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, en la que representantes de las distintas áreas de la institución expusieron avances relacionados con casos, denuncias, trámites, servicios y acciones de procuración de justicia.

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Mérida concentra la mayoría de las actividades de prevención

Mérida registró la mayor cantidad de actividades, con 131 eventos y 6 mil 854 personas participantes. Le siguió Temozón, donde se realizaron siete jornadas con 838 asistentes; Kanasín, con cinco eventos y 720 personas, y Tekax, con otras cinco actividades que reunieron a 699 participantes.

Las acciones también llegaron a Homún, Tetiz, Tizimín, Valladolid y Peto, como parte de la estrategia para ampliar la difusión de información preventiva en diferentes puntos del estado.

Del total de personas atendidas durante septiembre, 5 mil 175 fueron mujeres y 4 mil 541 hombres, de acuerdo con las cifras de la dependencia estatal.

Empresas e instituciones públicas participan en las jornadas

Como parte de las actividades dirigidas a centros laborales y organismos públicos, la FGE reportó 10 eventos con 790 participantes, de los cuales 469 fueron mujeres y 321 hombres.

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Entre las organizaciones que formaron parte de estas jornadas se encuentran Michelle Accesorios, Guerreros de la Luz A.C., Jornadas de la Paz, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Los programas incluyeron, además, contenidos sobre convivencia familiar, prevención del feminicidio y respeto a la vida animal, con el propósito de promover conductas preventivas en los espacios laborales, educativos y comunitarios.

Por otra parte, en Peto se llevó a cabo una actividad del programa de Audiencia Ciudadana, en la que participaron tres personas para acercar los servicios de la institución a la población.

Durante la reunión plenaria, el fiscal general y los responsables de las distintas áreas revisaron los resultados y dieron seguimiento a las acciones institucionales. La FGE señaló que mantendrá las actividades de prevención del delito y la evaluación de sus servicios como parte de sus labores de atención ciudadana y procuración de justicia.