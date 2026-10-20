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Camioneta de reparto no logra subir pendiente y termina contra muro en Campeche

Una camioneta de reparto chocó contra el muro de una vivienda cuando subía una pendiente en Samulá, Campeche. Bomberos y policías auxiliaron al conductor; no hubo lesionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de oct de 2026

1 min

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Una camioneta de reparto protagonizó un accidente vial en el poblado de Samulá.
Una camioneta de reparto protagonizó un accidente vial en el poblado de Samulá. / Dismar Herrera

Elementos de Bomberos y policías auxiliaron al conductor de una camioneta de reparto que terminó impactándose contra el muro de una vivienda, cuando circulaba por las calles del poblado de Samulá.

Un perro callejero fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del sitio en Champotón.

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Los hechos ocurrieron cuando la unidad subía la pendiente de la calle 12, el peso de la unidad habría dificultado su avance, provocando que se proyectara contra el muro de piedra.

Ante el riesgo de que la camioneta continuara desplazándose y ocasionara un accidente de mayores consecuencias, fue necesaria la intervención de las autoridades para controlar la situación y prevenir otro percance.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y los daños materiales fueron mínimos.

JGH

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