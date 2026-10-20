Camioneta de reparto no logra subir pendiente y termina contra muro en Campeche

Elementos de Bomberos y policías auxiliaron al conductor de una camioneta de reparto que terminó impactándose contra el muro de una vivienda, cuando circulaba por las calles del poblado de Samulá.

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Los hechos ocurrieron cuando la unidad subía la pendiente de la calle 12, el peso de la unidad habría dificultado su avance, provocando que se proyectara contra el muro de piedra.

Ante el riesgo de que la camioneta continuara desplazándose y ocasionara un accidente de mayores consecuencias, fue necesaria la intervención de las autoridades para controlar la situación y prevenir otro percance.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y los daños materiales fueron mínimos.

JGH