Tráiler con doble remolque queda atorado en paso a desnivel de la Colosio en Cancún

Un congestionamiento vial se registró esta mañana en el acceso de la Universidad Tecnológica, cuando un tráiler con doble remolque terminó atorado en el paso a desnivel del bulevar Luis Donaldo Colosio.

El chofer realizó una maniobra indebida para retornar en este punto del bulevar y trató de ingresar por el paso a desnivel que se ubica frente a la universidad. Sin embargo, los neumáticos posteriores del segundo remolque se atoraron en la estructura que sirve para delimitar el cruce de los estudiantes.

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Dirección de Tránsito Municipal, para verificar que la unidad de carga fuera retirada del lugar, sin que se conozca la sanción que sería aplicada en este caso.

Cabe señalar que recientemente se realizaron adecuaciones en la infraestructura vial en este paso de constante movimiento por las actividades educativas que se realizan en esta zona.