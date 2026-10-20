Bomberos atienden dos reportes de incendio en Cancún

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Cancún atendieron este martes dos reportes relacionados con incendios, uno en la Región 69, donde se quemó basura en un lote, y otro en un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Huayacán.

De acuerdo con la información, el primer reporte ocurrió durante la mañana en la Región 69, luego de que se alertara sobre la presencia de humo en la zona. Tras realizar una búsqueda para localizar el origen, los bomberos encontraron un lote donde se había consumido aproximadamente un metro de basura.

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Los elementos inspeccionaron el área para prevenir posibles riesgos y evitar que la situación representara un peligro para los habitantes cercanos.

En un segundo servicio, los bomberos acudieron al reporte de un incendio en un comercio sobre la avenida Huayacán. Sin embargo, al llegar al establecimiento, el fuego ya había sido sofocado.

Ante esta situación, el personal realizó una inspección para descartar riesgos y verificar que no permanecieran puntos activos que pudieran provocar una nueva ignición.

La corporación informó que ambas intervenciones tuvieron como objetivo prevenir riesgos y salvaguardar a la ciudadanía. Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre las causas de los incidentes ni se reportaron personas lesionadas en la información difundida.