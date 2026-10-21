Rescatan a extranjero a 352 kilómetros en altamar en Progreso; presentaba deshidratación y quemaduras por el sol

Un hombre de nacionalidad extranjera fue rescatado en altamar y trasladado a Progreso, luego de ser localizado por un buque portacontenedores a unos 352 kilómetros al noreste del puerto. La persona presentaba signos de deshidratación y lesiones derivadas de la exposición prolongada al sol y al medio marino.

La operación de rescate se realizó el pasado 19 de octubre, cuando personal de la Estación de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén, adscrita a la Novena Zona Naval de la Secretaría de Marina (Semar), salió en una embarcación tipo Defender para recibir al hombre a bordo del buque que lo había recuperado.

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De acuerdo con la información de la Armada de México, la intervención tuvo como objetivo salvaguardar la vida del extranjero, quien recibió atención médica de primer contacto durante el procedimiento de traslado hacia la costa yucateca.

Al llegar al puerto de Progreso, el hombre fue llevado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde personal de Sanidad Naval le proporcionó atención médica especializada para evaluar su estado de salud y descartar posibles complicaciones.

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La valoración médica permitió determinar que presentaba signos de deshidratación y lesiones asociadas con la exposición prolongada al sol y al agua de mar. Tras recibir atención, fue reportado estable y fuera de peligro.

Una vez concluida la atención médica, el extranjero quedó bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo personal se encargará de los trámites administrativos correspondientes.