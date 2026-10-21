Detienen a dos hombres armados tras persecución en la colonia Ejido Sur de Playa del Carmen

​Una intensa persecución y un despliegue operativo de gran escala generaron momentos de alta tensión entre los habitantes de la colonia Ejido Sur.

Elementos de los tres órdenes de gobierno lograron neutralizar y detener a dos hombres armados que pretendían darse a la fuga internándose en una zona de maleza, la cual terminó convirtiéndose en una trampa sin salida.

​Los hechos se desencadenaron cuando agentes policiacos detectaron a dos hombres en actitud sospechosa portando armas de fuego.

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Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos emprendieron una precipitada huida sobre la avenida 65 Sur. De inmediato, se activó la alerta entre las corporaciones de seguridad, iniciándose un vertiginoso seguimiento por varias arterias de la zona.

​Buscando evadir la justicia, los delincuentes decidieron internarse en un denso lote baldío ubicado entre las calles 7, 9 y 11 Sur. Sin embargo, no contaron con que el terreno selvático no contaba con vías de escape posteriores; lo que creyeron una vía de fuga resultó ser una verdadera ratonera que facilitó el trabajo de acorralamiento de las Fuerzas Armadas y corporaciones locales.

​En cuestión de minutos, un imponente dispositivo de seguridad coordinado cercó y blindó por completo la manzana afectada. En el operativo participaron activamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, efectivos del Ejército Mexicano y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Playa del Carmen, quienes establecieron un perímetro infranqueable para evitar cualquier intento de escape o agresión hacia la población civil.

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​Gracias al cerco táctico implementado y a la rápida intervención terrestre, las autoridades ingresaron a la maleza y lograron someter y asegurar a los dos masculinos sin que se registraran intercambio de disparos ni personas lesionadas.

​Durante la revisión y detención, a los implicados se les incautaron dos armas de fuego de las cuales no pudieron acreditar su portación legal. Tanto los detenidos como el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde la representación social abrirá la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica en las próximas horas.