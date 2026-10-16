¿Cómo está Bizcocho? Vicefiscalía revela su estado de salud e investiga a trabajador del Instituto Campechano

El caso de Bizcocho, el perrito que fue retirado de las instalaciones del Instituto Campechano tras las quejas por la presencia de garrapatas en los salones, ya es investigado por la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, que confirmó el inicio de diligencias ministeriales y un procedimiento jurídico penal relacionado con la actuación de un trabajador del plantel.

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Luego de que el caso fuera difundido en redes sociales, donde circularon imágenes del momento en que el animal era retirado de la institución educativa, personal de la Vicefiscalía, encabezado por Alexandro Brown Gantús, acudió directamente al lugar para verificar las condiciones en las que se encontraba Bizcocho.

De acuerdo con la dependencia, el perrito se encuentra en buen estado de salud y no presenta lesiones graves derivadas de los hechos. Sin embargo, informó que este viernes 16 de octubre se enviaría a un veterinario para brindarle atención, supervisar sus condiciones físicas y programar su esterilización.

Inician procedimiento penal por el caso Bizcocho en Campeche

La Vicefiscalía informó que la persona involucrada en el retiro del animal ya fue notificada formalmente sobre el inicio de las diligencias ministeriales y del procedimiento jurídico penal correspondiente, conforme a la legislación estatal en materia de protección y bienestar animal.

Aunque la autoridad confirmó que existe un procedimiento en curso, no precisó si el trabajador ha sido citado a declarar ni qué delito específico se investiga. Tampoco informó sobre alguna detención relacionada con el caso.

El trabajador captado en video retirando al animal fue notificado formalmente sobre las investigaciones penales en su contra.

Como parte de la intervención, representantes de la Vicefiscalía sostuvieron un encuentro con las autoridades del Instituto Campechano, encabezadas por la rectora, para abordar la situación y reforzar el compromiso institucional con el trato digno y la protección de los animales que permanecen o transitan por las instalaciones educativas.

¿Qué pasó con Bizcocho en el Instituto Campechano?

El caso surgió después de que se reportara la presencia de garrapatas en salones del Instituto Campechano, situación que generó inconformidad entre integrantes de la comunidad educativa y derivó en cuestionamientos sobre la permanencia de perros en el plantel.

Médicos veterinarios realizarán una valoración integral al perro y coordinarán la programación de su esterilización.

Posteriormente, se difundieron imágenes de un trabajador retirando a Bizcocho de las instalaciones, lo que provocó reacciones en redes sociales y solicitudes de intervención de las autoridades encargadas de la protección animal.

Ante la controversia, la Vicefiscalía reconoció la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo que manifestaron preocupación por el bienestar del animal.

La dependencia reiteró que investigará los hechos conforme a la legislación vigente, mientras continúa el procedimiento para determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito.

Por ahora, Bizcocho se encuentra en buen estado de salud, según la valoración inicial de la autoridad, y queda pendiente conocer los resultados de la revisión veterinaria anunciada para este viernes, así como los avances de la investigación.

JGH