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Campeche / Sucesos

Motociclista derrapa en el Malecón de Campeche tras presunto cerrón de un automóvil; resulta lesionado

Motociclista resulta lesionado tras derrapar en la avenida Justo Sierra, en San Román, luego de que un auto le cerrara el paso. Paramédicos lo atendieron en el lugar del accidente.

Por Israel Lozano

16 de oct de 2026

1 min

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Auto le cierra el paso a motociclista y provoca aparatoso derrape en avenida Justo Sierra
Auto le cierra el paso a motociclista y provoca aparatoso derrape en avenida Justo Sierra / Dismar Herrera

En el barrio de San Román, en la zona del Malecón, un motociclista resultó lesionado al derrapar su vehículo, presuntamente luego de que un automóvil le cerrara el paso mientras circulaba a exceso de velocidad.

Un motociclista resultó herido tras un choque vial en el estacionamiento de City Club en Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra, donde el motociclista perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la vialidad, con lesiones en las piernas y un brazo.

Al lugar llegaron paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal, quienes auxiliaron al afectado, que logró ser estabilizado sin necesidad de ser trasladado a un hospital. Las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados.

JGH

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