Motociclista derrapa en el Malecón de Campeche tras presunto cerrón de un automóvil; resulta lesionado

En el barrio de San Román, en la zona del Malecón, un motociclista resultó lesionado al derrapar su vehículo, presuntamente luego de que un automóvil le cerrara el paso mientras circulaba a exceso de velocidad.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra, donde el motociclista perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la vialidad, con lesiones en las piernas y un brazo.

Al lugar llegaron paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal, quienes auxiliaron al afectado, que logró ser estabilizado sin necesidad de ser trasladado a un hospital. Las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados.

JGH