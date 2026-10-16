“No quieren darnos solución”: Vecinos de Campeche llevan cerca de cinco años viviendo entre aguas negras

Entre malos olores, mosquitos y moscas, familias del barrio Santa Lucía y del fraccionamiento Mártires de Río Blanco en Campeche denuncian que desde hace años padecen estancamientos de aguas negras sobre el pavimento.

El problema se registra en la intersección de las calles 108 y 14, así como en los cruces con las calles 103 y 105, uno de los sectores más transitados de esta zona antigua de la capital campechana, ubicada cerca del Cementerio Municipal de Santa Lucía, donde se carece de sistemas de drenaje pluvial y sanitario.

Ante el crecimiento urbano en los alrededores, particularmente en colonias como San Joaquín y San Caralampio, las aguas residuales han aumentado durante los últimos cinco años y terminan estancándose en este sector, convertido en un foco de insalubridad para los habitantes.

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“Es insoportable el mal olor de las aguas sucias estancadas en este cruce, que hemos reportado desde hace años y, a pesar de que hemos levantado firmas y las hemos entregado al Ayuntamiento de Campeche, las autoridades no quieren darnos solución. Mientras tanto, la proliferación de mosquitos y las enfermedades que pueden afectar a nuestras familias son una preocupación constante, porque hasta nuestros alimentos pueden contaminarse con tantas bacterias que respiramos”, manifestó Candelaria Cambranis, vecina de Santa Lucía.

Además de convertirse en un foco de suciedad, dicho crucero representa un peligro, pues motociclistas y adultos mayores han derrapado y sufrido diversas lesiones.

“Hemos caído las personas de la tercera edad, porque el pavimento de concreto ahora está cubierto de verdín debido a los años que lleva escurriendo el agua sucia desde el cerro y el cementerio. No sabemos de dónde baja tanta agua, aunque no llueva; esto es un estanque todo el año”, añadió Candelaria.

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“La verdad es muy peligroso, sobre todo porque este problema también ocasiona daños al pavimento y a las escarpas. Tenemos que caminar con cuidado porque es un riesgo para todos vivir así, sin que hasta la fecha las autoridades municipales den una solución”, agregó Mirtha Álvarez.

A esta problemática se suman otras deficiencias, como la falta de alumbrado público en el sector, donde los vecinos continúan a la espera de atención a sus demandas de servicios públicos.

“Tanto en las calles de Santa Lucía como en el fraccionamiento Mártires de Río Blanco está el problema del deterioro del alumbrado, y también lo reportamos, pero no tenemos respuesta. Por esa razón hacemos públicas estas demandas”, indicó Efraín López, vecino del sector.