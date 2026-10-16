Empresarios de Campeche advierte que alza al DNR podría frenar la llegada de turistas extranjeros a México

El incremento al Derecho de No Residente (DNR), que pasaría de 983 pesos en 2026 a mil 158 pesos en 2027, representa un aumento de 17.8 por ciento que podría afectar la llegada de turistas extranjeros a México, advirtió Héctor Cámara, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Campeche y del Consejo Empresarial Turístico de Campeche.

El representante empresarial señaló que el aumento previsto en el paquete económico de 2027 genera preocupación entre los integrantes del sector, debido a que el mayor costo para ingresar al país puede influir en la decisión de los visitantes internacionales al momento de elegir su destino vacacional.

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Indicó que el ajuste también podría restar competitividad a México frente a otros destinos internacionales que mantienen inversiones constantes en promoción turística para atraer visitantes. Explicó que la reducción de vuelos y de asientos disponibles para llegar al país ya representa un desafío para el sector, por lo que un incremento adicional en los costos de ingreso podría complicar el panorama.

Advirtió que una menor llegada de turistas no solo tendría efectos en la recaudación del DNR, sino también en otros ingresos fiscales relacionados con la actividad económica. Entre ellos mencionó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y sobre hospedaje, recursos que también dependen del movimiento de visitantes y del consumo que realizan durante su estancia.

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El dirigente empresarial recordó que el turismo no se limita a la ocupación hotelera, pues de esta actividad dependen restaurantes, comercios, empresas de transporte, agencias de viajes, operadores turísticos, proveedores y negocios del sector de la construcción, además de miles de pequeñas y medianas empresas que reciben parte de sus ingresos de los visitantes nacionales y extranjeros.

Otro de los puntos señalados por Cámara es el destino de los recursos recaudados mediante el DNR. Explicó que, hasta 2017, alrededor del 80 por ciento de estos ingresos se destinaba a la promoción turística, esquema que permitió reunir más de 4 mil 460 millones de pesos para diferentes actividades del sector.

Sostuvo que actualmente los recursos de este derecho no se canalizan a la promoción turística internacional ni a la infraestructura de los destinos, por lo que pidió a las autoridades reconsiderar el uso de estos fondos y contemplar nuevamente ambos rubros entre las prioridades del presupuesto.