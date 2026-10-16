Cierran autopista Champotón-Campeche tras choque entre dos unidades de carga pesada; no hay lesionados

La mañana de este viernes se registró un choque que involucró a dos unidades de carga pesada en la autopista sobre el carril Champotón a Campeche.

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Según los reportes, el percance se registró desde muy temprano a la altura del kilómetro 179 del tramo federal antes referido, donde se produjo un impacto por alcance.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

Además, las maniobras para retirar las pesadas unidades a cargo de grúas del servicio particular están afectando significativamente el tránsito vehicular por este carril.

A través de un comunicado, la Caminos y Puentes Federales informó que dicha vía permanecerá cerrada a la circulación mientras concluyen los trabajos para despejar la zona.

JGH