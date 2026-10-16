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Cierran autopista Champotón-Campeche tras choque entre dos unidades de carga pesada; no hay lesionados

Un choque por alcance entre dos unidades de carga en el kilómetro 179 de la autopista Champotón-Campeche provocó el cierre de la circulación; no se reportan lesionados.

Por Jorge May

16 de oct de 2026

1 min

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Un choque por alcance entre dos tráileres se registró la mañana de este viernes en la autopista Champotón a Campeche.
Un choque por alcance entre dos tráileres se registró la mañana de este viernes en la autopista Champotón a Campeche. / Especial

La mañana de este viernes se registró un choque que involucró a dos unidades de carga pesada en la autopista sobre el carril Champotón a Campeche.

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Según los reportes, el percance se registró desde muy temprano a la altura del kilómetro 179 del tramo federal antes referido, donde se produjo un impacto por alcance.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

Además, las maniobras para retirar las pesadas unidades a cargo de grúas del servicio particular están afectando significativamente el tránsito vehicular por este carril.

A través de un comunicado, la Caminos y Puentes Federales informó que dicha vía permanecerá cerrada a la circulación mientras concluyen los trabajos para despejar la zona.

JGH

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