Buscan aumentar las sanciones por maltrato animal en Campeche: proponen 12 años de prisión y multa de 80 mil pesos

Ante el aumento de las denuncias por maltrato animal en Campeche, la vicefiscalía especializada en delitos contra los animales y los ecosistemas, informó que trabaja con el Congreso del Estado en una propuesta para incrementar las sanciones hasta 12 años de prisión y multas de hasta 80 mil pesos.

Actualmente, las personas declaradas responsables de maltrato animal pueden recibir multas de entre 12 mil y 24 mil pesos, que pueden alcanzar los 35 mil pesos. La propuesta busca elevar la sanción máxima hasta los 80 mil pesos.

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Alexandro Brown Gantús, titular de esta dependencia, puntualizó que, la Vicefiscalía General de Delitos contra los Animales, Ambiente y Ecosistemas tiene bajo investigación más de 70 expedientes solamente relacionados al maltrato animal.

En promedio abren de seis a siete carpetas de investigación diarias por estos delitos, con lo que señaló que cada vez son más los ciudadanos que denuncian, porque al ver que los animales afectados son rescatados y se les brinda la atención medica tanto a perritos, gatitos y cualquier animal que reporten.

El funcionario consideró como necesaria aprobar la reforma con esta medida para concientizar a la ciudadanía y procurar que las mascotas reciban mejores cuidados por parte de sus dueños, porque muchas veces se omite que estos son seres vivos que merecen ser tratados bien y con responsabilidad.

La iniciativa se encuentra en proceso de negociación al interior del Poder Legislativo, a la espera de que los diputados de las distintas fracciones parlamentarias lleguen a un acuerdo para revisarla y analizarla antes de su eventual aprobación.

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“Desde hace tiempo hemos venido trabajando con el Congreso del Estado, junto con la diputada Abigail Gutiérrez Morales, para incrementar las sanciones contra las personas que resulten responsables de maltratar a un animal, con penas de hasta 12 años de prisión”, manifestó.

Brown Gantús destacó la relevancia de estas medidas para fortalecer la atención del delito de maltrato animal en Campeche, cuyas investigaciones también han permitido detectar casos relacionados con violencia intrafamiliar.

“En este sexenio se logró obtener, por primera vez, órdenes de aprehensión por maltrato animal, con siete personas recluidas en el Cereso de Kobén, quienes ya fueron vinculadas a proceso y enfrentan sus respectivos procedimientos judiciales”, señaló.