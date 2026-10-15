Motociclista se salva de salir herido tras quedar su unidad prensada en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este jueves frente a Plaza Palmira dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que una motocicleta quedara prensada entre dos vehículos particulares sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle Campeche, en los límites de la colonia Belisario Domínguez. A pesar de lo impactante del percance, no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con los primeros datos, un joven circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color gris, con dirección a su domicilio, cuando presuntamente fue impactado por alcance por el conductor de una camioneta GMC, color rojo, con placas de circulación del estado de Coahuila.

Debido a la fuerza del golpe, la motocicleta fue proyectada contra un automóvil Volkswagen, también de color rojo, con placas del estado de Campeche, que transitaba delante de ellos. Como resultado, la unidad de dos ruedas quedó atrapada entre ambos vehículos, en una escena que llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

Tras el accidente, los conductores descendieron de sus respectivas unidades y solicitaron la intervención de las autoridades para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Aunque el impacto provocó daños considerables, especialmente en la motocicleta, ninguno de los involucrados requirió atención médica. Sin embargo, el percance ocasionó complicaciones a la circulación, debido a que el carril izquierdo permaneció bloqueado durante aproximadamente una hora.

En el lugar fue necesaria la intervención de un mecánico, quien realizó una valoración de los daños y estimó el costo de las reparaciones de la motocicleta. Con base en dicha evaluación, el presunto responsable llegó a un acuerdo con los conductores de las unidades afectadas para cubrir los daños materiales.

Finalmente, al concretarse el arreglo entre las partes, los involucrados evitaron que el caso fuera turnado ante las autoridades competentes y pudieron retirarse del lugar para continuar con sus actividades.

El incidente dejó nuevamente en evidencia los riesgos de no conservar una distancia adecuada entre vehículos, particularmente en avenidas de circulación constante, donde una distracción o una maniobra imprevista puede desencadenar accidentes con consecuencias mayores.

JGH