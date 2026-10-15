Alertan por nuevo modus operandi para robar en supermercados de Campeche; usan manchas en la ropa

Dos denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales han puesto en alerta sobre un presunto modus operandi en supermercados de Campeche y Champotón, donde personas desconocidas habrían utilizado manchas en la ropa como pretexto para acercarse a los clientes y convencerlos de acudir al baño. Mientras en Champotón una familia denunció el robo de una cartera, en la capital campechana un hombre relató que logró retirarse al sospechar de las intenciones de un desconocido.

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El caso más reciente compartido por Eduardo señala que el martes se encontraba en el Walmart de la avenida López Portillo, en la colonia Electricistas de San Francisco de Campeche, cuando un desconocido presuntamente le roció un líquido similar al café.

De acuerdo con su publicación, el sujeto le tomó del brazo para advertirle que tenía la ropa sucia e insistió en acompañarlo al baño para limpiarse, bajo el argumento de que se veía mal y era antihigiénico permanecer así dentro de la tienda.

Sin embargo, el hombre comenzó a sospechar de la situación, principalmente por la insistencia del desconocido. Cuando su esposa se acercó, el sujeto le pidió que lo esperara mientras lo acompañaba al baño, lo que incrementó las dudas de la pareja.

Un comprador en el Walmart de la avenida López Portillo en Campeche evitó ser víctima tras dudar de la insistencia de un sujeto.

«Ante mi negativa mejor se retiró», relató Eduardo, quien aseguró que poco después observaron a otra persona con manchas similares en la ropa. Según su testimonio, se trataba de un hombre al que identificó como señor Pinilla, quien también sospechó de lo ocurrido y decidió no ingresar al baño.

Denuncian un engaño similar en Champotón

Este testimonio presenta similitudes con el caso denunciado por Sara Leyva Torres en Bodega Aurrerá de Champotón, donde aseguró que su suegro fue víctima del robo de su cartera después de que una persona presuntamente le manchara la ropa con un líquido parecido a la salsa.

El modus operandi fue difundido en redes sociales para prevenir a las familias de Champotón.

Según su relato, el desconocido le recomendó acudir al baño para limpiarse. Una vez dentro, otro individuo se ofreció a ayudarlo y presuntamente aprovechó la distracción para quitarle la cartera.

El afectado descubrió lo sucedido después de salir del establecimiento, cuando intentó utilizar su cartera y se percató de que había sido sustituida por otra que contenía únicamente papel.

Ciudadanos cuestionan atención de supermercados

En ambos testimonios también se mencionan dificultades para obtener información de las cámaras de seguridad de los establecimientos.

Eduardo aseguró que, después del incidente en Walmart, intentaron hablar con el gerente para localizar e identificar al desconocido, pero, según su versión, les informaron que no tenían acceso a las grabaciones.

Por su parte, Sara Leyva Torres señaló que, tras el presunto robo en Champotón, acudieron elementos policiacos y se solicitó revisar las cámaras, pero afirmó que el personal de la tienda no accedió a mostrar los videos.

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Estas afirmaciones corresponden a los relatos de los denunciantes. Hasta el momento no se cuenta con una postura de los establecimientos ni con información oficial que confirme las circunstancias de ambos incidentes.

Aunque los testimonios describen un procedimiento parecido, no existe información que permita establecer que las mismas personas estuvieron involucradas o que se trate de una organización dedicada a cometer robos.

Los ciudadanos pidieron a la población mantenerse alerta ante desconocidos que intenten acercarse con el pretexto de limpiar manchas en la ropa, especialmente cuando insistan en acompañarlos a lugares apartados dentro de los establecimientos.

JGH