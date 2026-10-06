¡No quedó impune! Abandonó gatitos y ahora deberá responder por ellos

Un grupo de gatitos fue rescatado luego de ser abandonado en las inmediaciones del kilómetro 14.5 de la carretera federal Campeche-Mérida, tras una denuncia ciudadana que permitió la intervención de las autoridades. El responsable fue detenido en flagrancia y quedó sujeto al procedimiento legal correspondiente.

Para garantizar la atención inmediata de los animales, la denunciante y la representación legal del imputado aceptaron un Acuerdo Reparatorio. El convenio establece una serie de obligaciones que deberá cumplir el responsable para reparar el daño ocasionado. La prioridad será garantizar la salud, alimentación y seguridad de los felinos.

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Entre las condiciones pactadas se encuentra el pago de todos los gastos de atención veterinaria en la clínica CVC, además de vacunas y desparasitantes internos y externos. El imputado también deberá cubrir la esterilización de los animales, así como su alimentación y resguardo.

El acuerdo establece además que deberá localizar y entregar el gatito que permaneció en el monte después del abandono. Con esta disposición se busca que ninguno de los animales afectados quede fuera de las medidas de protección. La localización y entrega del felino forma parte de las obligaciones asumidas por el imputado.

Como parte de la reparación del daño, el responsable deberá donar 20 bultos de croquetas de 25 kilogramos cada uno al santuario. La aportación representa 500 kilogramos de alimento para los animales que permanecen bajo resguardo. El compromiso quedó establecido dentro de las condiciones del Acuerdo Reparatorio.