Carretera federal 180 Campeche-Carmen lidera en accidentes: acumula siete percances en una semana

Durante la última semana la carretera federal 180 Campeche-Carmen registró siete accidentes de tractocamiones, con un promedio de uno por día, lo que la posiciona como la vía con mayor incidencia de este tipo de percances en lo que va del año, principalmente en los tramos de Punta Xen y Villamar, en el municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, los siniestros han ocurrido por diferentes causas, entre ellas “pestañeos” de los operadores, intentos de rebase y maniobras que terminan con las pesadas unidades fuera de la cinta de rodamiento, las cuales han culminado en volcaduras.

El saldo de estos hechos en 2026 incluye el reporte de una persona fallecida, además de diversos actos de rapiña, a lo que se suman las afectaciones a las vías de comunicación derivadas de los vehículos accidentados, o bien, al momento de realizar las labores para despejar la zona.

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Entre los percances más relevantes en el área de Punta Xen destaca el del 27 de mayo, particularmente por el fallecimiento del conductor. A este evento se agregan los percances del 11 de julio y del seis de octubre, fechas que igualmente figuran en los incidentes documentados. En la zona del poblado de Villamar también se han registrado hechos viales que involucran a automotores de carga pesada, como el ocurrido el dos de julio, y el más reciente, el 12 de octubre, cuando el operador evitó que el tractocamión volcara.

Por otra parte, el tramo Sabancuy acumula varios incidentes, entre ellos el del 17 de agosto, cuando un tráiler al quedar atravesado mantuvo cerrados por más de seis horas ambos carriles de la vialidad federal. El origen de este bloqueo, según los reportes, fue al momento en que el chofer intentó realizar una maniobra para ganarle a otro vehículo.

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Otro punto mencionado en los reportes es la zona del Puente de Chenkán, donde históricamente también se han registrado siniestros carreteros relacionados con vehículos de mercancía. Es el caso del ocurrido el 28 de julio, cuando un tráiler terminó en el mar después de que su chofer esquivara a un autobús de la línea ADO, evitando una desgracia mayor.

En atención a estas emergencias se ha contado con la presencia de la Guardia Nacional (GN), grúas del servicio particular y paramédicos, encargados de abanderar el sitio, liberar el paso vehicular y brindar asistencia a los involucrados, respectivamente, mientras que en algunos casos específicos ha intervenido personal de Protección Civil.