Escapan internos de un Centro de Rehabilitación en Calkiní; vecinos exigen que el lugar sea clausurado

De nueva cuenta, transeúntes que pasaban cerca del centro de rehabilitación “Casa de Vida” manifestaron que ya no ven seguro dejar a las personas en dicho lugar debido a las constantes evasiones de los jóvenes ingresados. En esta ocasión, cuatro lograron escapar tras saltar desde el segundo piso del inmueble; al notar la reacción de los encargados, los fugitivos corrieron en distintas direcciones para evitar ser capturados.

Este recinto se localiza en la calle 22 entre 21 y 23, a pocas cuadras del centro de la ciudad y casi frente a conocida tienda departamental, cuyos empleados y clientes han presenciado múltiples episodios de escape. Debido a esto, numerosos ciudadanos opinan que el sitio opera bajo condiciones inadecuadas.

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Recordaron el caso de un interno que abandonó las instalaciones con una fractura en un pie, lesión que atribuyeron a supuestas agresiones físicas sufridas en el interior, por lo que sospechan que la violencia ejercida por el personal motiva estas recurrentes huidas.

Según los habitantes y comerciantes de la zona, no es la primera vez que observan a los jóvenes salir corriendo del edificio, razón por la que consideran urgente esclarecer lo que ocurre dentro. La situación ha desatado una profunda preocupación entre los pobladores, quienes cuestionan abiertamente el trato y el estado en el que permanecen recluidos los pacientes. No obstante, respecto al caso del joven lesionado de la extremidad, precisaron que hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial que confirme las causas exactas del percance.

Ante estos incidentes de evasión, la comunidad considera indispensable que las autoridades realicen una inspección exhaustiva de las condiciones operativas del lugar y evalúen minuciosamente los protocolos de atención, seguridad y protección hacia los internos.

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Igual exigen que se investiguen a fondo las presuntas irregularidades denunciadas por la ciudadanía, con la finalidad de determinar si existen factores de riesgo que pongan en peligro la integridad física o psicológica de los internos.

Para finalizar, la población espera que las instancias gubernamentales aclaren los hechos y, de ser necesario, apliquen las sanciones correctas para garantizar el estricto respeto a los derechos humanos de quienes reciben tratamiento en este centro de rehabilitación.

Mientras tanto, los señalamientos por las continuas fugas y los presuntos castigos físicos por parte de quienes los atienden, permanecen como un foco de alerta social que está a la expectativa de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de salud y seguridad.