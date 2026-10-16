Personal del IMSS-Bienestar en Campeche amenaza con intensificar protestas si no hay acuerdos

Personal médico, de enfermería y administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) advirtió que intensificará sus manifestaciones en Campeche si la próxima semana no obtiene respuestas favorables a sus demandas laborales, luego de que directivos del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) sostengan una segunda mesa de diálogo con representantes del Gobierno del Estado y del organismo.

José Alberto Pinzón Aguilar, secretario general del SIMESA en la sección Campeche, informó que durante la primera reunión entregaron el pliego petitorio y establecieron acuerdos que deberán revisarse en el próximo encuentro. No obstante, advirtió que las protestas continuarán si las autoridades incumplen sus compromisos o no ofrecen soluciones concretas.

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Entre los puntos mencionó el periodo de desintoxicación para trabajadores del Organismo Público Descentralizado (OPD), la asignación de nuevas bases y el reconocimiento del Día del Padre para los empleados a partir del próximo año.

Aunque señaló que las autoridades estatales se comprometieron a trabajar en los temas acordados, reconoció que no perciben suficiente disposición de las oficinas centrales del IMSS-Bienestar para atender las exigencias del personal.

“A nivel nacional no hemos visto ese avance con ellos”, sostuvo, al recordar que las inconformidades no son recientes, sino que se han prolongado durante mucho tiempo, mientras los trabajadores esperaban una solución por las vías institucionales.

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Pinzón Aguilar afirmó que la falta de respuestas ha provocado que las movilizaciones se extiendan al ámbito nacional y que, en ocasiones, las coordinaciones estatales también cierren espacios para avanzar en las negociaciones.

Insistió en que la organización no abandonará sus demandas, pues considera que existen desigualdades en el reconocimiento de los derechos y que las condiciones actuales afectan tanto a los trabajadores como a sus representaciones.

Confirmó que, si la mesa de diálogo no arroja resultados satisfactorios, mantendrán las protestas e intensificarán las acciones en Campeche. Indicó que participaría en una reunión nacional para definir el seguimiento de las movilizaciones y las medidas que emprenderán para exigir una solución.

El dirigente aclaró que las inconformidades del SIMESA corresponden específicamente al IMSS-Bienestar, organismo descentralizado distinto del IMSS ordinario, cuyos trabajadores mantienen manifestaciones por sus propias demandas salariales. En consecuencia, sostuvo que las peticiones de su sindicato deben ser atendidas por las autoridades responsables del sistema de salud.