Presunta riña entre alumnos deja a estudiante lesionado en escuela Angli Lara de Campeche

Un menor de edad resultó lesionado al interior de la escuela Angli Lara, en Campeche, presuntamente después de verse involucrado en una riña entre alumnos, situación que movilizó a paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias y elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

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De acuerdo con información preliminar, el estudiante presentaba una lesión en el rostro, a la altura del ojo izquierdo, por lo que recibió atención de los paramédicos que acudieron al plantel. Posteriormente, fue retirado de las instalaciones a bordo de un vehículo particular.

Aunque de manera extraoficial se señaló que las lesiones habrían sido consecuencia de una pelea entre estudiantes, hasta el momento no se han confirmado oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el incidente, ni se ha precisado si otros alumnos estuvieron involucrados.

Tras lo ocurrido, una patrulla de la Policía Estatal permaneció en las instalaciones escolares para tomar conocimiento de la situación. Se espera que las autoridades del plantel emitan información para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió con el estudiante.

JGH