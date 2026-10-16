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Vecinos de Champotón denuncian abandono de obra de agua potable en Paseo de las Américas

Vecinos y comerciantes de la colonia La Cruz en Champotón exigen agilizar las obras en Paseo de las Américas. Cumplen un mes entre zanjas, lodo y ausencia de trabajadores.

Por Jorge May

16 de oct de 2026

1 min

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Vecinos, comerciantes y estudiantes de la colonia La Cruz en Champotón protestaron por el retraso en obras viales.
Vecinos, comerciantes y estudiantes de la colonia La Cruz en Champotón protestaron por el retraso en obras viales. / Jorge May

La lentitud en los trabajos por la calle Paseo de las Américas comienza a generar malestar entre vecinos, comerciantes y alumnado en la colonia La Cruz, en la ciudad de Champotón.

La Vicefiscalía Ambiental abrió un procedimiento penal contra un empleado del Instituto Campechano por el caso Bizcocho.

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Se trata de la excavación de varios metros para el cambio de tuberías del agua potable, trabajos que, según los datos proporcionados, comenzaron hace más de un mes.

Tras un recorrido por el lugar, se constató no solo la cantidad de lodo y obstáculos por esta vialidad, sino también la notable ausencia de trabajadores en pleno viernes laboral.

También se verificó la dificultad para el paso de los peatones y el riesgo latente en el área, donde una motoneta estuvo a nada de derrapar debido a la acumulación de fango.

Víctor Pech, de oficio tortillero, reconoció que toda obra requiere trabajos de excavación y demolición; sin embargo, consideró que la empresa responsable debería respetar los tiempos establecidos para que las labores concluyan más rápido.

“Tiene más de un mes que comenzaron los trabajos y son varios tramos de zanjas que están repletas de agua y lodo, algo que ha provocado varios accidentes”, concluyó.

JGH

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