Vecinos de Champotón denuncian abandono de obra de agua potable en Paseo de las Américas

La lentitud en los trabajos por la calle Paseo de las Américas comienza a generar malestar entre vecinos, comerciantes y alumnado en la colonia La Cruz, en la ciudad de Champotón.

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Se trata de la excavación de varios metros para el cambio de tuberías del agua potable, trabajos que, según los datos proporcionados, comenzaron hace más de un mes.

Tras un recorrido por el lugar, se constató no solo la cantidad de lodo y obstáculos por esta vialidad, sino también la notable ausencia de trabajadores en pleno viernes laboral.

También se verificó la dificultad para el paso de los peatones y el riesgo latente en el área, donde una motoneta estuvo a nada de derrapar debido a la acumulación de fango.

Víctor Pech, de oficio tortillero, reconoció que toda obra requiere trabajos de excavación y demolición; sin embargo, consideró que la empresa responsable debería respetar los tiempos establecidos para que las labores concluyan más rápido.

“Tiene más de un mes que comenzaron los trabajos y son varios tramos de zanjas que están repletas de agua y lodo, algo que ha provocado varios accidentes”, concluyó.

JGH