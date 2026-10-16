Lluvia sorprende a Campeche este viernes 16 de octubre; advierten por más precipitaciones

Después de una mañana marcada por el cielo nublado en San Francisco de Campeche, una lluvia se registró alrededor de las 14:00 horas de este viernes, dejando calles y banquetas mojadas, mientras la Secretaría de Protección Civil del Estado mantiene su pronóstico de condiciones atmosféricas inestables para las próximas horas.

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Aunque la precipitación fue de corta duración, durante el episodio se observaron cortinas de lluvia que redujeron la visibilidad en algunas vialidades, mientras motociclistas y peatones continuaban sus recorridos en medio del aguacero. Las imágenes captadas muestran el pavimento mojado y la presencia de personas que buscaban resguardarse de la lluvia.

El episodio ocurrió después de varias horas de nubosidad sobre la capital campechana, en coincidencia con las condiciones meteorológicas advertidas por Protección Civil, que anticipó un incremento en el potencial de lluvias durante la tarde y noche de este viernes.

Protección Civil prevé lluvias fuertes y muy fuertes en Campeche

De acuerdo con el aviso de vigilancia meteorológica emitido por la Seproci a las 12:30 horas, la entrada de aire marítimo procedente del mar Caribe, en interacción con un canal de bajas presiones extendido sobre el suroeste del estado y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, mantendrá condiciones favorables para la formación de lluvias.

La dependencia señaló que las precipitaciones previstas para la tarde y noche podrían ser de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes en territorio campechano, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

El pronóstico también contempla la influencia de estos sistemas atmosféricos sobre la región, lo que explica la persistencia de la inestabilidad y la posibilidad de que se presenten nuevos episodios de lluvia durante las próximas horas.

¿Seguirá lloviendo en Campeche este viernes 16 de octubre?

A pesar de que la lluvia registrada alrededor de las 14:00 horas no se prolongó demasiado, el pronóstico de Protección Civil mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la tarde y noche, por lo que el mejoramiento momentáneo de las condiciones no significa que hayan terminado las lluvias.

Ante este panorama, se recomienda a conductores y motociclistas circular con precaución sobre el pavimento mojado, mientras que la población deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil. Cabe recordar que el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas permanece activo durante todo el transcurso de la jornada.

JGH