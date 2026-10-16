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Campeche / Sucesos

Mujer de 48 años es hospitalizada tras ingerir medicamentos en Campeche

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a una mujer de 48 años en Fracciorama 2000 tras ingerir medicamentos. Fue trasladada en estado delicado a una clínica particular.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

1 min

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Una mujer de 48 años atentó contra su vida ingiriendo medicamentos en su domicilio particular.
Una mujer de 48 años atentó contra su vida ingiriendo medicamentos en su domicilio particular. / Dismar Herrera

Una mujer de 48 años fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja luego de intentar quitarse la vida mediante la ingesta de medicamentos en el interior de su casa en Fracciorama 2000, por lo que fue trasladada a un hospital en estado delicado.

Un estudiante resultó herido tras una presunta pelea dentro de la escuela Angli Lara en San Francisco de Campeche.

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Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda situada en la calle Marte, donde también tomaron conocimiento elementos policiacos.

La mujer presentaba alteraciones en su estado de conciencia, por lo que recibió atención prehospitalaria. Tras ser atendida por los paramédicos, fue trasladada a una clínica particular, donde quedó bajo atención médica especializada debido a su delicado estado de salud.

JGH

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