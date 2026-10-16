Mujer de 48 años es hospitalizada tras ingerir medicamentos en Campeche

Una mujer de 48 años fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja luego de intentar quitarse la vida mediante la ingesta de medicamentos en el interior de su casa en Fracciorama 2000, por lo que fue trasladada a un hospital en estado delicado.

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Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda situada en la calle Marte, donde también tomaron conocimiento elementos policiacos.

La mujer presentaba alteraciones en su estado de conciencia, por lo que recibió atención prehospitalaria. Tras ser atendida por los paramédicos, fue trasladada a una clínica particular, donde quedó bajo atención médica especializada debido a su delicado estado de salud.

JGH