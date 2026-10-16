Trasladan a Mérida a Emma, bebé recién nacida con cardiopatía por la que su padre pidió ayuda en Campeche

La pequeña Emma, la recién nacida por la que su padre solicitó ayuda para recibir atención médica especializada en Campeche, fue trasladada la mañana de este viernes a Mérida, Yucatán, donde será valorada por especialistas debido a la cardiopatía congénita que presenta.

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El traslado se realizó alrededor de las 5:30 de la mañana, luego de que su caso generara muestras de solidaridad entre campechanos que conocieron la situación de la menor, quien permanecía internada en el Hospital Dr. Manuel Campos, en la capital campechana, mientras su familia solicitaba atención especializada para tratar su condición cardíaca.

La noticia fue confirmada por su padre, quien anteriormente había hecho un llamado público para conseguir que su hija recibiera la atención necesaria ante su delicado estado de salud. Ahora, la recién nacida podrá ser valorada por médicos especialistas en Mérida, con miras a determinar la intervención que requiere.

Padre de Emma agradece apoyo tras conseguir su traslado a Mérida

Después de dar a conocer que su hija finalmente fue trasladada, el padre expresó su agradecimiento al personal del Hospital Dr. Manuel Campos, así como a las autoridades del IMSS Bienestar, por la atención y el apoyo brindados durante el proceso.

El caso de Emma había generado preocupación luego de que su familia solicitara ayuda para que la pequeña pudiera acceder a servicios médicos especializados fuera de Campeche, debido a la cardiopatía congénita que presenta.

Con su traslado a Mérida, comienza una nueva etapa en la atención de la recién nacida. Por el momento, no se ha informado cuándo podría realizarse alguna intervención médica ni se han dado a conocer los resultados de su valoración por los especialistas.

Mientras tanto, la familia permanece a la espera de conocer los siguientes pasos de su tratamiento, después de que el llamado de su padre permitiera visibilizar la situación de la pequeña.

JGH