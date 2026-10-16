Limpieza de huesos en Pomuch: ¿cuántos años deben pasar después de la muerte para realizar el ritual?

En Pomuch, municipio de Hecelchakán, la llegada del Día de Muertos comienza mucho antes de noviembre. Durante octubre, las familias acuden al cementerio para limpiar los restos óseos de sus seres queridos, cambiar los manteles que los cubren y prepararlos para las celebraciones del Hanal Pixán. Sin embargo, una de las particularidades de esta tradición es que deben transcurrir al menos tres años desde el fallecimiento de una persona para realizar la primera exhumación, aunque en algunos casos la espera puede prolongarse hasta cuatro o cinco años.

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Este ritual, conocido como Choo Ba'ak o limpieza de los Santos Restos, es una de las costumbres más representativas de Pomuch y se ha transmitido de generación en generación. Para las familias, manipular los huesos de sus difuntos no representa un acto de temor, sino una muestra de cariño, respeto y cercanía con quienes han fallecido.

En vísperas del Día de Muertos 2026, los habitantes de esta comunidad del Camino Real ya comenzaron con la limpieza de las osamentas, una actividad que cada año reúne a familiares en el panteón principal y atrae la atención de visitantes interesados en conocer esta tradición.

¿Cuántos años deben pasar para limpiar los huesos de un difunto en Pomuch?

De acuerdo con las costumbres de la comunidad, la primera exhumación se realiza generalmente después de tres años del fallecimiento, periodo durante el cual se espera que el cuerpo complete el proceso de descomposición necesario para recuperar los restos óseos.

La tradición exige esperar de tres a cinco años tras el fallecimiento para realizar la primera exhumación ósea.

Sin embargo, este plazo no significa que todos los cuerpos se encuentren en las mismas condiciones al cumplirse tres años. En algunos casos, las familias esperan cuatro o cinco años antes de realizar la exhumación, dependiendo del estado en que se encuentren los restos.

En publicaciones anteriores de POR ESTO!, habitantes de Pomuch han explicado que existen ocasiones en las que, después de tres años, el proceso de descomposición todavía no ha concluido, por lo que la recuperación de los huesos debe posponerse.

Una vez que los restos son exhumados y colocados en los osarios, las familias pueden realizar su limpieza nuevamente cada año, principalmente durante octubre, como parte de los preparativos para recibir a las ánimas.

¿Cómo se realiza la limpieza de huesos o Choo Ba'ak?

La ceremonia se lleva a cabo en el cementerio de Pomuch, donde los restos de los difuntos permanecen resguardados en pequeñas cajas u osarios, generalmente cubiertos con manteles de tela.

Los ancianos reafirman las creencias de sus abuelos. / Por Esto!

Durante la jornada, los familiares retiran cuidadosamente los huesos para limpiarlos y acomodarlos nuevamente. Después sustituyen el paño que los cubre por uno limpio, que en muchos casos está bordado con flores, nombres o motivos elegidos por la familia.

Algunas personas confeccionan sus propios manteles, mientras que otras los compran especialmente para la ocasión. Este cambio de tela representa una forma de mantener cuidados los restos de sus seres queridos, incluso después de muchos años de su fallecimiento.

La tradición está relacionada con el Hanal Pixán, celebración maya dedicada a las ánimas, que tiene lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre y durante la cual las familias preparan altares, alimentos y ofrendas para recordar a sus difuntos.

Familias de Pomuch comenzaron la limpieza de huesos en octubre de 2026

Este año, las actividades ya comenzaron en el panteón principal de Pomuch, donde las familias acuden para limpiar las osamentas y renovar los manteles que las protegen.

Para las familias de Pomuch, el Choo Ba'ak representa una muestra de amor, respeto y conexión con sus seres queridos fallecidos

Uno de los habitantes que continúa preservando esta costumbre es Lorenzo Uitz Coox, de 82 años, quien cada año visita el cementerio para realizar la limpieza de los restos de seis familiares, entre ellos sus abuelos, tíos y sobrinos.

Durante una entrevista con POR ESTO!, don Lorenzo explicó que el procedimiento consiste en retirar cuidadosamente los huesos, limpiarlos y cambiar el manto que los cubre, siempre con respeto hacia la memoria de la persona fallecida.

Para él y otras familias de Pomuch, el contacto con los restos óseos no representa algo que deba causar miedo, ya que forma parte de una tradición que realizan por amor a sus seres queridos.

Preocupa desaparición de cráneos y otras partes de osamentas en Pomuch

Aunque la limpieza de huesos continúa siendo una de las tradiciones más importantes de la comunidad, algunas familias también han expresado preocupación por la desaparición de partes de las osamentas que permanecen en el cementerio.

Lorenzo Uitz Coox, de 82 años, mantiene viva esta costumbre al limpiar anualmente los restos de seis familiares.

Lorenzo Uitz Coox relató que el cráneo de su tío, Leopoldo Coox Chan, ya no se encuentra entre sus restos, sin que hasta el momento conozca qué ocurrió con él o quién pudo haberlo retirado.

El adulto mayor lamentó esta situación, pues para los familiares cada hueso representa una parte importante de la memoria de sus difuntos.

La preocupación también se extiende a la ausencia de otras piezas, como cráneos y mandíbulas. Sin embargo, no existe información confirmada sobre su destino ni sobre las circunstancias en que desaparecieron, por lo que no es posible establecer quién las retiró o con qué finalidad.

Don Lorenzo señaló que estas situaciones generan tristeza e indignación entre los deudos y pidió que se respeten los restos de quienes descansan en el cementerio.

¿Cuándo termina la limpieza de huesos en Pomuch?

La limpieza de los Santos Restos se desarrolla principalmente durante octubre y suele intensificarse en los días previos al Día de Muertos, cuando las familias buscan tener preparados los osarios para las celebraciones dedicadas a sus difuntos.

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Aunque no todas las familias realizan el ritual el mismo día, muchas aprovechan los fines de semana para acudir al cementerio, especialmente cuando sus integrantes trabajan o viven fuera de la comunidad.

Más allá del interés turístico que despierta, el Choo Ba'ak sigue siendo una práctica profundamente familiar. Para sus habitantes, limpiar los huesos es una manera de cuidar y recordar a quienes ya no están, manteniendo viva una costumbre que forma parte de la identidad cultural de Pomuch y de Campeche.

JGH