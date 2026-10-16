Premio Estatal del Deporte 2026 en Campeche: 72 aspirantes compiten por una bolsa de 110 mil pesos

Un total de 72 deportistas campechanos fueron propuestos para contender por el Premio Estatal del Deporte y el Premio Estatal al Mérito Deportivo 2026, una propuesta más que las 71 presentadas el año pasado, por lo que el jurado calificador, conformado por entrenadores, exgalardonados, presidentes de asociaciones deportivas y medios de comunicación, será responsable de evaluar las trayectorias, resultados y aportaciones de los aspirantes para determinar a los ganadores.

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Durante la insaculación del jurado, realizada por el Instituto del Deporte del Estado de Campeche, el jefe de la Unidad de Deporte Federado, José Ángel Meza Poot, explicó que para el Premio Estatal del Deporte 2026 se contemplan las categorías de Deportista, Deportista Adaptado, Entrenadora o Entrenador, y Fomento, Protección o Impulso de la Práctica del Deporte. La elección de los ganadores se efectuará el miércoles 21 de octubre, en el Centro Cultural El Claustro, en la capital del Estado.

En tanto, el Premio Estatal al Mérito Deportivo 2026 reconocerá los resultados de los deportes de conjunto, con un estímulo económico de 20 mil pesos.

Entre los presidentes de asociaciones insaculados quedaron como titulares José Andrés Illescas Maury, de tenis; Raúl Humberto Guerrero Gala, de gimnasia; Román Mex Loeza, de voleibol, y Leticia Olivia Cortazar Yabur, de Ademeba.

En el rubro de deportistas fueron seleccionados Alicia Maribel Che Moo y Luis Octavio Gómez Berzunza, mientras que por el sector de entrenadores quedaron Román Aguilar Alvarado y Pedro Leonardo León Godínez. También se contempla la participación de tres representantes de los medios de comunicación, así como tres integrantes designados por el Indecam. La decisión se tomará por mayoría de votos y será irrevocable e inapelable.

Para el Premio Estatal del Deporte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contempla una bolsa de 110 mil pesos, distribuida proporcionalmente entre los ganadores de las modalidades correspondientes, además de medallas conmemorativas. Quienes obtengan nuevamente el reconocimiento en las categorías de deportista, deportista adaptado o entrenador no recibirán otro estímulo económico.

Finalmente, la ceremonia de premiación se realizará el 20 de noviembre, en el marco de los festejos por el aniversario de la Revolución Mexicana, cuando las personas distinguidas recibirán sus reconocimientos.

JGH