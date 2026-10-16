Choque entre motocicleta y Hyundai deja un lesionado en la colonia Petrolera de Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con lesiones menores en las piernas luego de verse involucrado en un accidente vial con un automóvil particular en el estacionamiento de City Club, ubicado en la colonia Petrolera de Ciudad del Carmen.

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Tras el reporte del percance, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien, después de ser valorado, no requirió traslado a un hospital.

De acuerdo con la información proporcionada por los involucrados, el motociclista circulaba a bordo de una motocicleta Italika roja, sin matrícula de circulación, e ingresaba al estacionamiento del establecimiento cuando presuntamente el conductor de un Hyundai Atos azul, con placas del estado de Campeche, no respetó la preferencia de paso y terminó impactándolo de frente.

A consecuencia del choque, el motociclista salió proyectado contra el pavimento, donde resultó con lesiones que, según la valoración inicial, no ameritaron su traslado a un centro médico.

El percance dejó cuantiosos daños materiales en ambas unidades, por lo que los conductores permanecieron en el sitio a la espera de los peritos de Tránsito para las diligencias correspondientes.

Sin embargo, después de varios minutos de diálogo, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas, evitando así que el incidente derivara en mayores complicaciones legales.

Finalmente, tras concretar el arreglo, ambas partes resolvieron la situación por la vía conciliatoria.

JGH