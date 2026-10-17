Presidenta Sheinbaum encabeza el evento “Vivienda para el Bienestar” en Umán: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 17 de octubre de 2026 un evento del programa Vivienda para el Bienestar en Umán, Yucatán, como parte de su gira de trabajo por el sureste del país.

La actividad estará enfocada en uno de los programas prioritarios del Gobierno federal, cuyo propósito es ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para la población mexicana.

La visita a Mérida forma parte de la agenda presidencial de este fin de semana, que también contempla actividades en Quintana Roo y Campeche.

¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar?

Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México que busca facilitar el acceso a viviendas adecuadas, principalmente para familias de menores ingresos y personas que enfrentan dificultades para adquirir una casa.

El programa forma parte de las acciones federales destinadas a atender las necesidades habitacionales del país y ampliar las alternativas de vivienda para la población.

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La estrategia contempla la participación de instituciones públicas vinculadas al sector habitacional y la coordinación con autoridades de distintos niveles de gobierno.

Sheinbaum visitará Mérida durante su gira por la península de Yucatán

La actividad en Mérida se desarrollará durante el recorrido de trabajo que la presidenta anunció para este fin de semana por los tres estados de la península de Yucatán.

Como parte de esa agenda, Sheinbaum también programó una visita a Chetumal, Quintana Roo, para supervisar infraestructura hospitalaria y revisar proyectos de ampliación de servicios de salud.

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