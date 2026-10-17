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Pareja derrapa en motocicleta por acumulación de lodo tras trabajos del SMAPAC en Campeche

Una pareja de trabajadores derrapó en motocicleta sobre un desvío vial con lodo acumulado por trabajos del SMAPAC en Campeche. Ambos resultaron lesionados y la mujer fue hospitalizada.

Por Redacción Por Esto!

17 de oct de 2026

1 min

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Trabajos del SMAPAC dejan lodo en vialidad de Campeche; pareja derrapa en motocicleta
Trabajos del SMAPAC dejan lodo en vialidad de Campeche; pareja derrapa en motocicleta / Alejandro Pech

Una pareja de trabajadores resultó lesionada tras sufrir un aparatoso derrape en motocicleta, provocado por la acumulación de lodo en un carril habilitado como desvío vial.

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El lodo se acumuló sobre el pavimento debido a los trabajos de reparación de una fuga de agua potable, realizados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

Tras el impacto, paramédicos del SAMU acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a los dos ocupantes de la unidad ligera.

Debido a los golpes recibidos en la caída, la mujer requirió atención médica especializada y fue trasladada a un hospital de la ciudad.

JGH

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