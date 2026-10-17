Conductor presuntamente ebrio choca contra camioneta estacionada y vuelca en Campeche

En las inmediaciones de Colonial Campeche, un conductor en estado de ebriedad terminó volcado luego de perder el control de su automóvil y chocar contra una camioneta estacionada, por lo que fue auxiliado por paramédicos del Sector Salud y detenido por agentes de la Policía Estatal.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Ramón Espínola Blanco y, al llegar al cruce con la calle Tical, dormitó al volante e impactó la parte trasera de la camioneta, la cual utilizó como trampolín hasta terminar con las llantas hacia arriba.

Al sitio acudieron los agentes estatales, quienes cerraron parcialmente la avenida para permitir las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

El conductor fue valorado por los paramédicos y, aunque no presentó lesiones de consideración, quedó a disposición de las autoridades.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados durante el accidente.

JGH