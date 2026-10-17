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Camioneta se sale de la carretera Carmen-Champotón y termina envuelta en llamas

Campeche / Sucesos

Conductor presuntamente ebrio choca contra camioneta estacionada y vuelca en Campeche

Conductor en estado de ebriedad dormita al volante, choca contra camioneta estacionada y vuelca en la avenida Ramón Espínola Blanco, en Colonial Campeche. Fue detenido.

Por Redacción Por Esto!

17 de oct de 2026

1 min

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Un conductor volcó su automóvil en Colonial Campeche.
Un conductor volcó su automóvil en Colonial Campeche. / Dismar Herrera

En las inmediaciones de Colonial Campeche, un conductor en estado de ebriedad terminó volcado luego de perder el control de su automóvil y chocar contra una camioneta estacionada, por lo que fue auxiliado por paramédicos del Sector Salud y detenido por agentes de la Policía Estatal.

Una camioneta particular se salió de la cinta de rodamiento y ardió en llamas en la vía Carmen a Champotón.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Ramón Espínola Blanco y, al llegar al cruce con la calle Tical, dormitó al volante e impactó la parte trasera de la camioneta, la cual utilizó como trampolín hasta terminar con las llantas hacia arriba.

Al sitio acudieron los agentes estatales, quienes cerraron parcialmente la avenida para permitir las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

El conductor fue valorado por los paramédicos y, aunque no presentó lesiones de consideración, quedó a disposición de las autoridades.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados durante el accidente.

JGH

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