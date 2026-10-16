Camioneta se sale de la carretera Carmen-Champotón y termina envuelta en llamas

Al perder el control del volante, el guiador de una camioneta particular terminó fuera de la cinta de rodamiento y luego comenzó a arder en llamas sobre la carretera federal 180, en el carril Carmen a Champotón.

Noticia Destacada Destroza su automóvil al chocar contra muro de contención en la avenida Escénica de Campeche

De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este viernes, entre Sabancuy y Champotón, a la altura del kilómetro 86 del tramo federal antes referido.

Trascendió que, al salirse de la carpeta asfáltica, los tripulantes que viajaban a bordo lograron descender de la unidad siniestrada antes de que comenzara a incendiarse.

Al lugar llegó personal de emergencia de la Junta Municipal de Sabancuy, quienes brindaron apoyo y atención para sofocar el fuego. Sin embargo, la unidad vehicular terminó consumida en su totalidad por el incendio, reportándose pérdida total.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la zona para alertar al tráfico vehicular que transitaba en ese momento.

Finalmente, con el apoyo de una grúa del servicio particular, la unidad calcinada fue retirada del lugar. De los tripulantes no se brindó información adicional al respecto.

Mediante un peritaje oficial, las autoridades competentes determinarán qué fue lo que originó este accidente, el cual dejó saldo de una camioneta reducida a cenizas y pérdida total.

JGH