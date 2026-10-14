Anuncian megacorte de agua en Campeche: afectaría al 60% de las colonias; ¿cuándo será y cuánto durará?

Alrededor del 60 por ciento de las colonias de San Francisco de Campeche podría quedarse sin agua potable o registrar baja presión durante dos días, debido a los trabajos de reparación de una tubería principal de conducción de 36 pulgadas de diámetro, informó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.

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De acuerdo con la dependencia, los trabajos comenzarán durante las primeras horas del viernes 16 de octubre y tienen una conclusión estimada para el sábado 17, alrededor del mediodía. Sin embargo, la recuperación del suministro no será inmediata, ya que el organismo prevé el encendido escalonado de los equipos de bombeo y la normalización gradual de la presión durante la tarde y noche del sábado.

Ante las posibles afectaciones, el SMAPAC exhortó a la ciudadanía a almacenar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas de los hogares y comercios durante el periodo de intervención. También pidió hacer un uso racional del recurso mientras se desarrollan las labores.

El organismo explicó que los trabajos corresponden a un tramo crítico de la línea de conducción, cuya antigüedad supera los 30 años y que ya rebasó su vida útil. La sustitución definitiva de esta infraestructura se contempla dentro de una obra a cargo de la Comisión Nacional del Agua, del Gobierno Federal, cuyos trabajos comenzaron meses atrás sobre esa avenida.

JGH