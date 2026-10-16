Dónde ir gratis en Campeche este domingo: Zonas arqueológicas y museos del INAH sin costo

Si todavía no tienes planes para este domingo, Campeche cuenta con distintas opciones para salir en familia, conocer su historia y disfrutar de sus atractivos sin gastar en boletos de entrada. Entre las alternativas se encuentran zonas arqueológicas mayas, espacios públicos y sitios históricos que pueden recorrerse gratuitamente.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los domingos el acceso a las zonas arqueológicas administradas por la institución es gratuito para visitantes mexicanos y extranjeros que acrediten su residencia en México, por lo que representa una oportunidad para conocer algunos de los principales vestigios mayas del estado.

¿Qué zonas arqueológicas de Campeche puedes visitar gratis el domingo?

Entre los sitios que normalmente tienen costo de acceso, pero que pueden visitarse gratuitamente los domingos por quienes cumplen los requisitos, se encuentran Calakmul, una de las antiguas ciudades mayas más importantes de la región; Edzná, que destaca por el Edificio de los Cinco Pisos; Becán, conocida por su foso defensivo; Chicanná, reconocida por su ornamentación; Balamkú, Hochob, El Tigre, Xpuhil y Santa Rosa Xtampak.

La gratuidad dominical corresponde al acceso administrado por el INAH. En algunos destinos pueden existir cobros adicionales por servicios, transporte o ingreso a áreas naturales protegidas, por lo que conviene verificar las condiciones antes de viajar.

Ciudades mayas de renombre como Calakmul, Edzná y Becán forman parte del programa de acceso libre. / Especial

¿Qué zonas arqueológicas tienen entrada libre todos los días?

El tarifario del INAH Campeche para 2026 también identifica siete sitios con acceso libre permanente: Hormiguero, Chunhuhub, Kankí, Tohcok, Xcalumkín, Tabasqueño y Dzibilnocac. Estos lugares representan otras alternativas para conocer el patrimonio maya sin pagar una tarifa de acceso, siempre que se encuentren abiertos al público.

¿Quiénes pueden entrar gratis a las zonas arqueológicas de Campeche?

Además de la gratuidad dominical para mexicanos y residentes, el INAH contempla exenciones de pago de lunes a sábado para mayores de 60 años, menores de 13 años, pensionados, jubilados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo. Para acreditar el beneficio, se recomienda llevar una identificación o credencial vigente.

¿Qué museos de Campeche puedes visitar gratis este domingo?

El INAH Campeche tiene contemplados cuatro museos dentro de su tarifario de 2026, los cuales ofrecen entrada gratuita los domingos a visitantes nacionales y residentes:

Cuatro museos estatales operan sin costo los domingos, permitiendo un ahorro de 80 pesos por persona. / Especial

El Museo de Arquitectura Maya en el Baluarte de la Soledad, ubicado en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche; el Museo de Arqueología Subacuática en el Fuerte de San José el Alto; el Museo de Arqueología Maya en el Fuerte de San Miguel; y el Museo de Arqueología Maya del Camino Real, ubicado en Hecelchakán.

En los días con cobro, la tarifa anunciada para estos recintos es de 80 pesos para mexicanos y residentes, mientras que los visitantes extranjeros no residentes pagan 145 pesos. Por ello, acudir en domingo representa un ahorro directo de 80 pesos por persona.

¿Qué otros lugares gratuitos puedes visitar en la ciudad de Campeche?

Espacios públicos como el Malecón y el Centro Histórico representan alternativas gratuitas de esparcimiento. / Especial

Quienes prefieran permanecer en la capital también tienen opciones para disfrutar del domingo sin pagar boleto. El malecón de Campeche permite caminar frente al mar y contemplar el atardecer, mientras que la Plaza de la Independencia y el recinto amurallado ofrecen un recorrido colonial único.

¿Cuáles son los horarios de los museos y zonas arqueológicas?

Los cuatro museos mencionados reciben visitantes de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas. Para las zonas arqueológicas, el horario general anunciado es de 8:00 a 17:00 horas, aunque recintos como Calakmul establecen su último acceso a las 16:00 horas. Finalmente, el tarifario señala un cobro de 63 pesos para la toma de video no profesional en los recintos correspondientes.

JGH