Frente Frío 2 deja afectaciones en cuatro estados; registran mil 555 viviendas inundadas y zonas sin electricidad

El paso del Frente Frío número 2 y el evento de Norte ha dejado afectaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Chiapas, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen operativos de atención, evaluación de daños y recuperación de las zonas afectadas.

En Veracruz, las afectaciones alcanzan 32 municipios, con mil 555 viviendas que registraron ingreso de agua y seis cuerpos de agua que se desbordaron. Ante el descenso gradual de los niveles de inundación, las autoridades realizan labores de limpieza y recuperación de inmuebles.

El suministro eléctrico también presenta afectaciones en la entidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer el servicio a aproximadamente 22 mil usuarios de Tlacotalpan y Coatzacoalcos, luego del derrumbe de dos torres eléctricas. Además, 145 personas permanecen en dos refugios temporales y un hombre en situación de calle fue hospitalizado tras recibir una descarga eléctrica; su estado de salud se reporta estable.

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En Hidalgo se reportan daños en 11 municipios, principalmente por un derrumbe y el cierre preventivo de un puente debido al incremento del caudal del río Garcés. En Puebla, las afectaciones abarcan 12 municipios, donde se contabilizaron 13 deslizamientos de tierra y derrumbes, además de inundaciones en viviendas de Las Balsas y La Máquina. En ambos estados no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Por su parte, Chiapas registra afectaciones menores en dos municipios, principalmente por encharcamientos en vialidades. Mientras continúan las labores de atención, la CFE trabaja para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas de Hidalgo.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío número 2 permanece sobre el suroeste del Golfo de México y genera lluvias extraordinarias en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca, así como precipitaciones torrenciales en el noroeste de Chiapas. También se prevén lluvias fuertes en el sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al sistema mantendrá el descenso de temperaturas y un evento de Norte intenso, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas del centro y sur de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec.

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, mantenerse alejada de cables eléctricos caídos y evacuar ante señales de deslaves o incremento del nivel del agua. En caso de emergencia, está disponible el número 911.