Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Detienen en Mérida a “El Marce”, presunto líder criminal buscado por homicidio en Quintana Roo

Campeche

“El agua subió a 40 centímetros”: Lluvias provocan encharcamientos en Hool, Champotón

Las lluvias dejaron encharcada la calle Carmita Montero, en Hool, Champotón. Unas 10 familias denuncian que el problema lleva más de una década sin solución y piden apoyo municipal.

Por Jorge May

19 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Familias de la calle Carmita Montero, en Hool, amanecieron entre encharcamientos tras las recientes lluvias.
Familias de la calle Carmita Montero, en Hool, amanecieron entre encharcamientos tras las recientes lluvias. / Especial

Tras las recientes lluvias, la calle Carmita Montero, en la cabecera de la Junta Municipal de Hool, amaneció encharcada, situación que ha generado malestar entre las familias que habitan por esta zona.

El área permanece señalizada con objetos, cintas y letreros de precaución

Noticia Destacada

Registro de CFE con cables expuestos representa un riesgo en Champotón

De acuerdo con los datos recabados, desde hace más de 10 años llevan con esta problemática, la cual, según moradores, se agrava precisamente en temporada de lluvias.

María Esther Magaña comentó que alrededor de unas 10 familias se están viendo afectadas por el tema de movilidad.

“Los alumnos fueron de los más afectados pues el agua subió a 40 centímetros. Para cruzar tuvieron que colocar piedras, doblarse el pantalón, quitarse los zapatos”, detalló.

Vía telefónica, la declarante aseguró que han buscado apoyo de las autoridades sin obtener respuesta alguna.

“He ido con el comisario local y me dice que no está en sus labores. La presidenta de la junta, lo único que me dice es que no está en el palacio y que está atendiendo temas familiares”, añadió.

Finalmente, las familias de Hool piden la intervención del Ayuntamiento de Champotón para que se tomen cartas en el asunto, dado que las autoridades locales no han hecho nada al respecto.

JGH

Te puede interesar