“El agua subió a 40 centímetros”: Lluvias provocan encharcamientos en Hool, Champotón

Tras las recientes lluvias, la calle Carmita Montero, en la cabecera de la Junta Municipal de Hool, amaneció encharcada, situación que ha generado malestar entre las familias que habitan por esta zona.

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De acuerdo con los datos recabados, desde hace más de 10 años llevan con esta problemática, la cual, según moradores, se agrava precisamente en temporada de lluvias.

María Esther Magaña comentó que alrededor de unas 10 familias se están viendo afectadas por el tema de movilidad.

“Los alumnos fueron de los más afectados pues el agua subió a 40 centímetros. Para cruzar tuvieron que colocar piedras, doblarse el pantalón, quitarse los zapatos”, detalló.

Vía telefónica, la declarante aseguró que han buscado apoyo de las autoridades sin obtener respuesta alguna.

“He ido con el comisario local y me dice que no está en sus labores. La presidenta de la junta, lo único que me dice es que no está en el palacio y que está atendiendo temas familiares”, añadió.

Finalmente, las familias de Hool piden la intervención del Ayuntamiento de Champotón para que se tomen cartas en el asunto, dado que las autoridades locales no han hecho nada al respecto.

JGH