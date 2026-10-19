Hallan sin vida a “Trino” tirado en el barrio de La Ermita en Campeche

Un pescador conocido como “Trino” fue encontrado sin vida en una privada de la avenida Gustavo Díaz Ordaz, frente al muelle 7 de Agosto, en el barrio de La Ermita, luego de que vecinos se percataran de que se encontraba tirado en la vía pública.

El hallazgo ocurrió en la privada de la calle 131, hasta donde acudieron pescadores de la zona, quienes al observar que la víctima estaba tirado y no reaccionaba dieron aviso al número de emergencias, lo que movilizó a elementos policiacos.

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De acuerdo con los primeros datos vecinos señalaron que desde la noche del domingo el hombre presuntamente se encontraba ebrio sin embargo, fue al paso de las horas se percataron de que permanecía tirado en la privada, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades.

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Así mismo trascendió que el cuerpo presentaba posibles lesiones en la cabeza, los brazos y una de las manos, donde la zona quedó bajo resguardo de las autoridades mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes y las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido.