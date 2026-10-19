Campeche registra cuatro nuevos casos de influenza en el inicio de la temporada invernal

Campeche registró cuatro nuevos casos de Influenza durante la semana 40, con lo que acumula 14 contagios en lo que va de 2026 y se coloca en el tercer lugar a nivel nacional por defunciones asociadas a esta enfermedad, con un fallecimiento reportado en julio, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (SSa) Federal.

El inicio oficial de la Temporada de Influenza Estacional 2026-2027 coincide con un repunte de diagnósticos en la Entidad, pues los cuatro nuevos contagios detectados representan el 40 por ciento de los 10 casos que se habían contabilizado hasta la semana epidemiológica 39, comprendida entre el uno de enero y el cinco de octubre del año actual.

En el arranque de este nuevo periodo de vigilancia epidemiológica, las unidades médicas campechanas notificaron 60 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de los cuales cuatro personas dieron positivo al virus, equivalente al 6.7 por ciento. No obstante, al considerar todo el año la Entidad acumula 536 casos de estos padecimientos respiratorios, con 14 diagnósticos confirmados de Influenza.

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Aunque la cifra de contagios confirmados es menor frente al volumen de pacientes atendidos por enfermedades respiratorias, Campeche se mantiene entre las Entidades con mayor mortalidad por este virus. El fallecimiento registrado en julio lo ubica por debajo de Quintana Roo, con tres decesos, así como de Tlaxcala e Hidalgo, que reportan dos cada uno, según el informe epidemiológico.

En la Península de Yucatán, Campeche fue el Estado que reportó más nuevos contagios al comenzar la temporada invernal, con cuatro casos, mientras que Yucatán notificó dos y Quintana Roo no registró nuevos positivos durante la semana 40.

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Sin embargo, el acumulado regional asciende a 388 casos de Influenza en 2026. Yucatán encabeza la estadística con 297 contagios, seguido de Quintana Roo, con 77, y Campeche con 14.

El cambio de periodo epidemiológico responde al inicio de la Temporada de Influenza Estacional, que habitualmente coincide con el descenso de las temperaturas y el arranque de las campañas de vacunación.

Por lo anterior, la SSa establece un nuevo conteo para evaluar el comportamiento del virus durante los meses fríos y la efectividad de la inmunización, mientras las enfermedades respiratorias mantienen la presión sobre los servicios de salud.