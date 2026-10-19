Choque por alcance termina en carambola de cuatro camionetas en Ciudad del Carmen

Cuatro camionetas estuvieron involucradas en el percance, que dejó daños materiales de varios miles de pesos y largas filas de vehículos; no se reportaron personas lesionadas.

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Un aparatoso accidente múltiple registrado sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle Ángel Peralta, en la colonia Pedro Sainz de Baranda, dejó cuantiosos daños materiales y severas afectaciones a la circulación, luego de que cuatro camionetas se vieran involucradas en una colisión frente al rastro municipal y el establecimiento comercial La Ferre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la conductora de una camioneta Toyota Raize, color azul, con placas de circulación WUX, 879, C del estado de Yucatán, presuntamente circulaba a exceso de velocidad con dirección hacia la avenida 10 de Julio.

Al aproximarse a los semáforos ubicados frente al rastro municipal, la conductora no habría guardado la distancia de seguridad correspondiente, por lo que terminó impactándose por alcance contra una camioneta Volkswagen Tiguan, también azul, con placas DGH, 072, B del estado de Campeche.

La carambola se registró a la altura de La Ferre y del rastro municipal en la colonia Pedro Sainz de Baranda. / Israel Lozano

Debido a la fuerza del impacto, la Tiguan fue proyectada contra el costado izquierdo de una camioneta Ford, con placas DHK, 335, B de Campeche, así como contra una camioneta Mercedes Benz de color negro, con placas TMZ, 74, 05, ocasionando daños materiales en las unidades involucradas.

El percance provocó que los vehículos quedaran obstruyendo los carriles de circulación de esta importante arteria, lo que generó un severo congestionamiento vehicular con largas filas que se extendieron desde la glorieta del Chechén hasta las inmediaciones de la barda del aeropuerto.

Automovilistas reportaron demoras de aproximadamente 30 minutos para atravesar este tramo, mientras las unidades permanecían sobre la vialidad a la espera de la intervención de las autoridades.

A pesar de la magnitud de la colisión entre los cuatro vehículos, no se registraron personas lesionadas. / Israel Lozano

Ante la situación, agentes de Tránsito acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, efectuar el peritaje y determinar las responsabilidades. Asimismo, solicitaron a los conductores involucrados orillar sus vehículos para liberar los carriles y permitir que la circulación comenzara a restablecerse.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura municipal. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron considerables y el accidente ocasionó importantes complicaciones para quienes transitaban por la zona.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las responsabilidades del percance y establecer el monto de los daños ocasionados a las unidades involucradas.

JGH