Buscan a Ángel Leonel, de 14 años, desaparecido en Ciudad del Carmen; vestía uniforme de la Técnica 17

La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ángel Leonel Villarreal Cruz, un adolescente de 14 años que fue visto por última vez el pasado viernes 16 de octubre de 2026, cuando salió de su domicilio en la colonia Obrera, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Hallaron su motocicleta, pero no a él: madre buscadora pide localizar a su hermano en Escárcega

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía, el menor salió de su vivienda aproximadamente a las 13:00 horas, sin que desde entonces se tenga información sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, Ángel Leonel vestía una camisa blanca con el logotipo de la Escuela Secundaria Técnica número 17, así como un pantalón de vestir azul con franjas blancas.

¿Cómo identificar a Ángel Leonel Villarreal Cruz?

Según la descripción proporcionada por las autoridades, el adolescente es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, tiene tez morena, nariz aguileña, boca y labios medianos, cabello negro, corto y medio lacio, además de cejas regulares.

La Fiscalía mantiene operativos de búsqueda para dar con el paradero del estudiante. / Especial

La Fiscalía mantiene la solicitud de colaboración ciudadana para obtener información que permita localizar al menor, quien fue visto por última vez en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen.

¿Dónde proporcionar información sobre el adolescente desaparecido?

Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Ángel Leonel Villarreal Cruz se comunique con la Fiscalía General del Estado de Campeche al teléfono 981 81 1 94 00.

La ficha oficial contiene la fotografía y las características físicas del adolescente para facilitar su identificación y contribuir a las labores de búsqueda.

JGH