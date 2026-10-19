Detienen a 188 personas y aseguran casi 90 mil dosis de droga en Quintana Roo

Un total de 188 personas fueron detenidas en Quintana Roo del 12 al 18 de octubre, periodo en el que las autoridades también aseguraron seis armas de fuego, sustancias ilícitas equivalentes a 89 mil 949 dosis y recuperaron 64 vehículos, como parte de los operativos de seguridad realizados en la entidad.

De acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentado como parte de los trabajos de la Mesa de Paz, de las personas detenidas, 31 quedaron a disposición de las autoridades por su probable participación en delitos contra la salud y 30 por otros delitos del fuero común. El resto fue atendido por conductas antisociales y hechos relacionados con otras intervenciones.

Durante el mismo periodo, las corporaciones realizaron 24 mil 513 revisiones a personas y vehículos. Además, aseguraron cargadores, cartuchos y otros artículos cuya posesión está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Detenciones por narcomenudeo en Cancún

Entre las acciones relevantes, las autoridades reportaron diversas detenciones en Benito Juárez relacionadas con la presunta venta y distribución de drogas.

El 11 de octubre fueron detenidos Ricardo N., Jesús Emanuel N., Pablo N. y Vanessa N., a quienes les aseguraron 293 dosis de diversos narcóticos, un arma corta, 25 cartuchos útiles y un vehículo. La intervención ocurrió luego de atender un reporte al número de emergencias 911 por la presunta portación de un arma de fuego.

Según el informe, Jesús Emanuel N. cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y conductas relacionadas con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En otro hecho, el 13 de octubre fue detenido Juan José N., a quien le aseguraron 50 dosis de diversos narcóticos. Presuntamente, distribuía drogas en distintas obras en construcción.

También fueron detenidos Cristian N. y Enrique N., con 147 dosis de diversos narcóticos. De acuerdo con las autoridades, ambos cuentan con antecedentes, relacionados con delitos contra la salud en el caso de Cristian y con la legislación federal sobre armas de fuego en el de Enrique.

El 14 de octubre, Cristian Alejandro N. fue detenido con 117 dosis de diversos narcóticos, 110 cartuchos útiles de distintos calibres y un vehículo. Las autoridades señalaron que presuntamente estaría relacionado con un grupo delictivo dedicado a la venta de armas de fuego.

Ese mismo día, Edison N. fue detenido con 68 dosis de diversos narcóticos. Según el reporte, presuntamente vendía sustancias ilícitas en obras en construcción de la zona hotelera de Cancún.

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Presunta venta de drogas por redes sociales

El 15 de octubre, Juan Carlos N., Ángel Uciel N. y Juan Antonio N. fueron detenidos en Benito Juárez por su probable participación en delitos contra la salud.

Durante la intervención se aseguraron 253 dosis de marihuana, ocho paquetes de la misma sustancia con un peso aproximado de cuatro kilogramos y un vehículo. La acción se realizó en coordinación con la Policía Cibernética, debido a que los detenidos presuntamente comercializaban las sustancias a través de redes sociales.

En otra intervención, realizada el 15 de octubre en Isla Mujeres, fue detenido Yair Alexander N., a quien le aseguraron 152 dosis de diversos narcóticos y una motocicleta. El hombre también es señalado por su presunta participación en extorsiones en obras de construcción de la zona hotelera del municipio.

Finalmente, el 14 de octubre, en Benito Juárez, fue detenido Rudiel N. por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a particulares. Durante la intervención se aseguró un vehículo, y las autoridades señalaron que el individuo cuenta con antecedentes por violencia familiar.

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Durante los días 11 y 15 de octubre, elementos de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías municipales aseguraron 78 ladrillos con polvo blanco en costas de Benito Juárez y Puerto Morelos, con un peso conjunto superior a los 83 kilogramos.

En otras acciones, la Policía Preventiva recuperó un vehículo y seis motocicletas mediante recorridos de vigilancia. Además, en el complejo de seguridad C5 se entregaron a sus propietarios dos vehículos, nueve motocicletas y un mototaxi, junto con chips de rastreo para facilitar su localización.