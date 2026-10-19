Adulto mayor pierde la vida luego de ser atropellado por un autobús en Calkiní

Trágico fin tuvo una persona de la tercera edad quien al retornar a bordo de su bicicleta a su domicilio fue arrollado por una unidad de transporte colectivo de la agrupación Autobuses Colectivos del Sur (ATS) donde el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición debido a que el adulto mayor perdió la vida quedando de bajo de la unidad con todo y bicicleta, tras lo ocurrido los pasajeros que iban a bordo de la unidad tuvieron que ser abordados a otro autobús de la misma línea para que continuarán con su destino.

Noticia Destacada Escárcega, Champotón, Campeche y Carmen, puntos clave en capturas contra el crimen organizado

Los hechos fueron reportado a eso de las 22:30 horas en la carretera federal antigua Mérida Campeche a la altura de la comunidad de Tepakán en el municipio de Calkiní donde ocurrió este lamentable hecho que consterno a toda la comunidad alfarera debido a que trágico accidente donde el abuelito quedo debajo de l pesada unidad donde curiosos y los mismo tripulantes de la unidad dieron aviso a las autoridades competentes para el auxilio del sujeto que estaba debajo de la unidad de transporte.

Al lugar del reporte llegaron elementos de la policía municipal así como paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes al llegar al lugar de los hechos enseguida verificaron los signos vitales del adulto mayor quien lamentable ya no tenía, por lo que cubrieron el cuerpo el cual yacía debajo de la unidad junto de el su machete y su mochila, por lo que elementos de la policía municipal procedieron al acordonamiento del área en espera de la Fiscalía y los peritos.

Noticia Destacada Identifican a Gaby Mendoza, fallecido dentro del motel Amazonas; investigan posible homicidio

Mas tarde el conductor de la unidad aseguro que de frente de el venía un vehículo con sus luces altas por lo que perdió visibilidad y no se percato del adulto mayor toda vez que es una arteria angosta el cual es de doble carril por lo que el impacto fue inevitable, tras ser acordonado el área llegó personal de la Fiscalía quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a realizar las investigaciones pertinentes para proceder al levantamiento del cuerpo, mas tarde el autobús fue remolcado por una grúa y trasladado a la fiscalía para el deslinde de responsabilidades.