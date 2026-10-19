Escárcega, Champotón, Campeche y Carmen, puntos clave en capturas contra el crimen organizado

Ciudad del Carmen, Champotón, Escárcega y la capital del Estado se han convertido en los puntos clave que concentran la mayoría de las capturas de integrantes de grupos criminales de alto perfil, las operaciones de inteligencia militar y policial realizadas entre los años 2022 y 2026.

Durante cuatro años los operativos tácticos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) alcanzaron a Mérida, Yucatán, con la neutralización total de presuntos capos de alta peligrosidad que se desempeñaban en la región como jefes de plaza, líderes de células de sicarios y operadores financieros del narcotráfico internacional.

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Los ahora procesados están directamente vinculados a carpetas de investigación por la comisión de ejecuciones de rivales, casos de desaparición forzada de personas, venta de estupefacientes al menudeo, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y el robo violento de transportes de carga en carreteras del Sur del país.

Los reportes oficiales de las mesas de seguridad del Estado identifican a por lo menos una decena de objetivos prioritarios generadores de violencia. Varios de estos pertenecen a la organización delictiva Pura Gente Nueva (PGN), facción criminal con fuerte arraigo, estructura armada y presencia en Ciudad del Carmen, que aparece de forma reiterada en los expedientes de homicidios dolosos y disputas por el control de la distribución de sustancias ilícitas de diseño.

No obstante, las autoridades ministeriales aclaran que los expedientes corresponden a investigaciones distintas e independientes, y que no todos los capturados eran mandos principales, por lo que la cifra total de arrestos relevantes no representa necesariamente el desmantelamiento definitivo de las estructuras criminales ni la cantidad exacta de mandos neutralizados.

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Uno de los antecedentes de mayor impacto ocurrió en junio de 2022 con la captura en Carmen de A.J.F.L., alias “El Perro”, presunto líder local de PGN. Investigado por ordenar múltiples ataques armados en la capital del Estado, Carmen y Escárcega, fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el centro del país tras confirmarse que, incluso recluido en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, mantenía el control operativo y las órdenes de ejecución de la organización criminal de forma externa.

Posteriormente, en septiembre de 2023, la policía arrestó en la capital a “El Macabrita” y “El Chikis”, sicarios de la misma agrupación imputados por seis homicidios calificados derivados de la feroz pelea territorial por los puntos de venta de drogas en Carmen.

En agosto de 2023, un operativo táctico en Champotón detuvo a Manuel Alejandro “N”, alias “La Gringa”, líder de una célula con base de operaciones en Ciudad del Carmen. Su captura ocurrió tras una persecución en carretera derivada de un homicidio en la capital, donde se aseguraron granadas de fragmentación, dosis de cocaína, teléfonos celulares y tarjetas SIM.

En abril de 2024, “La Gringa” y su cómplice Dulce Rocío “N”, alias “La Viuda Negra”, recibieron una sentencia de seis años y ocho meses de prisión. Para noviembre de ese mismo año, cayó en la ciudad de Campeche José “R”, alias “Minimi”, jefe de sicarios e hijo de un exjefe de plaza de PGN, un arresto de alto perfil que obligó a las corporaciones a blindar y reforzar las sedes ministeriales ante severas amenazas de rescate y agresiones directas contra el personal policial.

La cooperación interestatal e internacional marcó de forma definitiva los últimos dos años de la estrategia de seguridad pública. En mayo de 2025, agentes ministeriales campechanos capturaron en la ciudad de Mérida a Rogelio “N”, alias “Sonrics”, identificado como un importante generador de violencia y transportista de drogas sintéticas en Carmen y Campeche, quien posteriormente fue vinculado a proceso. Meses después, en agosto, José Roberto “N”, alias “El 80”, un líder criminal con operaciones extendidas en el Estado de Veracruz, fue interceptado de manera sorpresiva en un filtro de revisión vehicular en el municipio de Champotón.

Finalmente, en julio de 2026, un operativo coordinado con la Interpol en Escárcega logró la exitosa captura de Juan Carlos “N”, alias “El Campeche” o “Fabián Andrade”, quien era requerido formalmente desde el año 2020 por una corte federal de Estados Unidos debido al delito de tráfico internacional de metanfetaminas.

Con esta última acción se cerró un ciclo de detenciones clave en el territorio estatal de integrantes de células criminales de alto perfil que han encontrado en el territorio campechano un lugar viable para asentarse y manejar desde este punto sus operaciones con diversas modalidades, desde narcóticos, tráfico de armas u otros objetivos que incluyen las ejecuciones.