Perro baleado en el ejido Cruz Blanco de Campeche habría recibido impactos en su cabeza y tórax

El perro que perdió la vida en el ejido de Cruz Blanco recibió dos impactos de bala, uno en la zona craneal y otro más en el tórax, por lo que, el presunto agresor continúa a disposición de las autoridades ministeriales, confirmó la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

La detención del presunto agresor ocurrió en la colonia Revolución, tras la intervención de los agentes de Seguridad Pública. El sujeto quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias relacionadas con el caso.

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La agresión contra el animal forma parte de las investigaciones a cargo de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, instancia informó que espera los resultados de la necropsia para concluir la integración de la carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.

Los primeros resultados periciales establecieron que el perro murió a consecuencia de dos impactos producidos por proyectiles de arma de fuego. Uno de los disparos penetró en la región cefálica, correspondiente a la cabeza, mientras que el segundo lesionó el tórax. Ambas heridas comprometieron órganos vitales y provocaron la muerte del canino.

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Como parte de las diligencias ministeriales, los proyectiles recuperados son trasladados bajo estricta cadena de custodia a la Dirección de Servicios Periciales, donde quedarán a disposición del personal especializado para su ingreso al Sistema Integral de Identificación Balística (IBIS). Este procedimiento permitirá realizar los análisis técnicos correspondientes sobre los indicios balísticos relacionados con el caso.

La integración de estos elementos forma parte de las actuaciones que las autoridades realizan para esclarecer los hechos registrados en Cruz Blanco, donde el presunto responsable habría disparado contra un domicilio particular y causado la muerte del animal. Las investigaciones también buscan establecer las circunstancias en las que ocurrieron las detonaciones y reunir los datos de prueba necesarios para el seguimiento legal del expediente.