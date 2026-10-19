Detienen a taxista con cinco armas de fuego y presunta droga en Tulum

Un hombre de 51 años de edad, identificado como Ricardo “N”, fue detenido en posesión de cinco armas de fuego, más de 130 cartuchos de diferentes calibres y varias dosis de presunta marihuana, además de que le fue asegurado un taxi perteneciente al sindicato Tiburones del Caribe. El sujeto es investigado por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) de Tulum, en coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes durante una intervención policial localizaron el armamento y otros objetos que quedaron asegurados como parte de las investigaciones.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre los objetos decomisados se encuentran dos armas largas tipo carabina y tres pistolas, así como cuatro cargadores y más de 130 cartuchos útiles de diversos calibres, cuyo origen y posible utilización en actividades delictivas deberán ser determinados mediante las investigaciones correspondientes.

Durante la inspección también fue localizado un radio de comunicación de alta frecuencia, de color negro, además de 22 envoltorios de plástico transparente que contenían hierba seca de color verde, con características similares a la marihuana. Asimismo, fue asegurado un vehículo del servicio público tipo taxi, afiliado al sindicato Tiburones del Caribe, cuya posible relación con los hechos será materia de investigación.

Tras el aseguramiento, Ricardo “N” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, junto con las armas, cartuchos, presunta droga, equipo de comunicación y la unidad de transporte público, para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Posteriormente, durante la audiencia correspondiente, un juez de control calificó como legal la detención del imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de su libertad mientras continúa el procedimiento penal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el lugar exacto donde ocurrió la detención ni han informado si las armas aseguradas están relacionadas con otros hechos delictivos registrados en el municipio.

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Tampoco se ha dado a conocer si el detenido se encontraba prestando servicio como operador del taxi al momento de la intervención policial o si la unidad era utilizada para alguna actividad ilícita.

Las investigaciones continúan para esclarecer la procedencia del armamento y determinar las circunstancias en las que el detenido tenía bajo su posesión las armas, municiones y sustancias aseguradas.