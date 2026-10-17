Alma Sánchez Rivero se registra para encabezar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Carmen

Entre muestras de respaldo ciudadano, música de batucada y un mensaje de compromiso con el pueblo, la doctora Alma Sánchez Rivero formalizó su inscripción en un proceso que calificó como el inicio de una nueva etapa de organización y participación popular. Ciudad del Carmen, Campeche, sábado 17 de octubre de 2026.

En punto de las 17:30 horas, la doctora Alma Sánchez Rivero arribó a un domicilio ubicado sobre la calle 78, entre la avenida Camarón, en la colonia Justo Sierra, para formalizar su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Carmen, dentro del proceso organizativo de Morena.

La jornada reunió a familiares, vecinos, simpatizantes y militantes del partido, así como a compañeros provenientes de distintos municipios de Campeche, quienes acudieron para acompañar a la aspirante en este momento que calificó como significativo tanto en el ámbito personal como en su trayectoria de participación política.

Durante la recepción de los documentos se contó con el respaldo de la abogada Hortensia Manzanilla, reconocida por su participación en los primeros años de Morena en Ciudad del Carmen, además de integrantes de la estructura partidista que acompañaron el desarrollo de la actividad. Uno de los momentos más llamativos ocurrió justo cuando Sánchez Rivero se disponía a dirigir unas palabras a los asistentes.

De manera inesperada, el domicilio se quedó sin energía eléctrica, situación que no impidió que la aspirante continuara con su intervención y posteriormente formalizara su inscripción. Ante la interrupción del suministro eléctrico, expresó una frase que llamó la atención de los presentes: “Nos apagaron la luz, pero nuestra luz nunca se nos va a apagar”, en alusión a la convicción y al ánimo con los que aseguró continuar participando en el movimiento.

Superado el incidente, la doctora prosiguió con su mensaje y concluyó el trámite de registro. Posteriormente, salió a la calle para saludar personalmente a quienes se dieron cita en el lugar, donde el ambiente estuvo acompañado por una batucada, música, bailes y consignas de respaldo a su participación. Además, se ofrecieron tacos y bebidas a los asistentes. Un registro con sentido comunitario

En declaraciones posteriores, Alma Sánchez Rivero destacó que esta inscripción representa mucho más que un trámite político, pues la considera una expresión de acompañamiento comunitario, al encontrarse rodeada de su familia, vecinos y personas a quienes identifica como su barrio, además de compañeros que viajaron desde otros municipios para respaldarla.

La aspirante sostuvo que su participación constituye apenas el comienzo de las distintas etapas contempladas para fortalecer la organización del pueblo, un proceso en el que, dijo, se siente orgullosa de poder contribuir.

Asimismo, planteó que el momento político debe entenderse como una oportunidad para despertar conciencias y escuchar las necesidades de la ciudadanía. En ese sentido, manifestó su confianza en que la población cuenta con la capacidad de reconocer las condiciones que requiere para impulsar un cambio verdadero.

Durante su mensaje, retomó una de las expresiones más representativas del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”, frase con la que enfatizó que las decisiones y el rumbo del movimiento deben mantenerse vinculados con la voluntad popular. Sánchez Rivero también manifestó que respetará la decisión de la ciudadanía si, al final del proceso, considera que otra persona es la indicada para asumir la responsabilidad. Señaló que, más allá de las aspiraciones individuales, la participación debe estar acompañada de respeto a la determinación colectiva. Voluntad de participar y compromiso con el movimiento

Al referirse al escenario político, la doctora reconoció que existen otros perfiles con experiencia y conocimiento en este tipo de procesos; sin embargo, afirmó que cuenta con la voluntad de participar y representar las causas de la población. En ese contexto, evocó su trayectoria dentro del movimiento y recordó los años en los que participó en actividades políticas junto a Andrés Manuel López Obrador, una etapa que, de acuerdo con sus palabras, forma parte de las motivaciones que hoy la llevan a involucrarse nuevamente en las tareas de organización.

El registro de Alma Sánchez Rivero se suma a los movimientos internos que comienzan a definir la participación de distintos perfiles en Morena en el municipio de Carmen. Su inscripción abre una nueva etapa para la aspirante, quien ha colocado en el centro de su discurso la organización comunitaria, la conciencia ciudadana y el respeto a la voluntad del pueblo. La definición de quién asumirá la coordinación municipal dependerá del desarrollo de las etapas correspondientes y de los mecanismos establecidos por el partido. Mientras tanto, Sánchez Rivero aseguró que continuará participando con disposición y compromiso, convencida de que la fortaleza del movimiento radica en su vínculo con la ciudadanía.