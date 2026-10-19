Vecinos de Champotón temen que poste de CFE colapse; denuncian que sus reportes son ignorados

Pese a los constantes reportes, un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad sigue representando una amenaza sobre la calle 25 entre 18 y 20 en la colonia Las Brisas, en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, la estructura se sigue descascarando, mientras que el temor entre los moradores del lugar crece en esta temporada de lluvias.

Olga Aida, vecina del lugar, pidió a las autoridades competentes que intervengan y acudan a verificar las condiciones del poste, toda vez que la empresa de Clase Mundial simplemente ha ignorado esta problemática.

Recordó que las familias de este sector solicitaron por escrito la intervención de la CFE y se les externó el motivo de su preocupación; sin embargo, volvió a precisar, no han hecho nada al respecto.

“Las recientes lluvias, truenos y demás generan miedo y preocupación pues lo que menos queremos es que esta estructura llegue a colapsar y genere una afectación mayor”, destacó.

Tras un recorrido por ese sector de la cabecera, otros colonos comentaron que, hace tiempo, los cables de la estructura emitieron destellos, los cuales quemaron un techo de guano de una vivienda. Debido a ello, sus propietarios tuvieron que sustituirlo por lámina de zinc.

JGH