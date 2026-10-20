Entre aguas negras y postes podridos viven vecinos de Álamos, Campeche; denuncian falta de atención

Entre rebosamientos de aguas negras de sumideros y postes podridos del alumbrado público, vecinos del fraccionamiento Álamos piden atención de las autoridades municipales.

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Este grave problema de insalubridad afecta principalmente a las familias de las calles Encinos con Pradera, Los Girasoles y parte de Los Álamos, donde varios habitantes pagan hasta dos mil 500 pesos cada dos meses para que les desazolven las fosas sépticas.

La situación se ha agravado debido a que la constructora que edificó esta unidad habitacional no instaló drenaje pluvial ni sanitario, mucho menos una planta de tratamiento de aguas residuales.

“Acá se pagan los impuestos que nos cobran y las autoridades del Ayuntamiento no nos dan una solución ante este problema, que se agrava cada vez que se intensifican las lluvias. Se nos rebosan las fosas sépticas, hasta el grado de que las aguas negras salen de los baños hacia la vía pública, donde se estancan. Así que, además, vivimos con la probabilidad de contraer enfermedades”, manifestó José Alberto Magaña Espinosa.

Postes de alumbrado con bases oxidadas y podridas representan peligro de caída. / Alejandro Pech

“No es justo, porque con esfuerzo pagamos nuestras casas en un fraccionamiento donde deberíamos contar con todos los servicios, como los sistemas de drenaje, de los que carecemos. Por eso se rebosan las aguas de los sumideros y, al estancarse, tardan días e incluso semanas en desaparecer. Por eso hay verdín tanto en el pavimento como en las escarpas, que ya están en mal estado, al igual que las tapas de los registros”, añadió Eduardo Estrella, habitante del lugar.

Ante la falta de atención a los servicios públicos, varios vecinos se han dado a la tarea de tratar de reparar los postes de alumbrado público, cuyas bases están podridas y presentan riesgo de caer.

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“Gracias a un vecino que realiza trabajos de soldadura se ha tratado de reparar los postes podridos, que los trabajadores de Protección Civil del Ayuntamiento deberían venir a supervisar, además de sustituirlos, porque cuando pagamos el predial también nos cobran el alumbrado público y no vemos que nuestros recursos se reflejen en el mantenimiento de nuestras calles”, opinó Ismael Rendón, ciudadano del sector.

Además, los habitantes denuncian que cada vez que se inundan sus calles también se quedan sin electricidad y deben esperar más de seis horas para recibir atención del personal de la Comisión Federal de Electricidad.

JGH