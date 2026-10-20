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Atropellan a perrito en Champotón y huyen; rescatistas claman por apoyo para cubrir gastos

Vehículo atropella a perro callejero en Champotón y huye. Patitas Champotón y Protección Civil lo rescatan, mientras la agrupación pide apoyo económico para su atención.

Por Jorge May

20 de oct de 2026

1 min

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Un perro callejero fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del sitio en Champotón.
Un perro callejero fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del sitio en Champotón. / Especial

El reporte de un perro en situación de calle que resultó lesionado, presuntamente por un vehículo que se dio a la fuga, movilizó a integrantes del grupo voluntario Patitas Champotón y posteriormente al personal de Protección Civil municipal.

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De acuerdo con los datos recabados, el canino fue localizado sobre la avenida Colosio, a la altura del complejo deportivo de la colonia Lázaro Cárdenas en la cabecera. Se presume que, pese a las lesiones que presentaba, logró desplazarse hasta ese punto luego del incidente.

Tras recibir el reporte, integrantes de la asociación Patitas Champotón acudieron al lugar para auxiliar al animal; sin embargo, a través de sus redes sociales lanzaron un mensaje contundente dirigido a la población en general, particularmente a quienes reportan casos de animales en situación de abandono, peligro o maltrato, pero no se involucran ni contribuyen a solventar gastos que implica su rescate y atención veterinaria.

Rescatistas del grupo voluntario Patitas Champotón acudieron de inmediato para brindarle auxilio.
Rescatistas del grupo voluntario Patitas Champotón acudieron de inmediato para brindarle auxilio. / Especial

“Somos dos personas que estamos comprometidas en venir a hacer los rescates, pero no podemos con todo. Hacemos muchas actividades, un mundo de veces para poder sostener este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos con este animalito ahora, si no tenemos espacio? Lo llevamos a una veterinaria, bien, pero quién responde. Nosotros tenemos que pagar de nuestros bolsillos”, externó.

Más tarde, arribó al sitio personal de Protección Civil de Champotón, quienes apoyaron con el traslado del perro a una veterinaria, donde sería sometido a una valoración médica para determinar la gravedad de sus lesiones y las atenciones que requiere.

JGH

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